【食用安全】天水圍外賣餃子咬到半吋長鐵釘　事主怒斥：好彩我冇呑

▲ 吃餃子咬到半吋長鐵釘，事主怒斥：好彩我冇呑！

餐廳確保食物安全非常重要，昨日（14日）有天水圍女街坊在網上討論區發文，表示自己在區内一間手工餃子專門店買生餃子回家煮熟後進食，竟咬到鐵釘致刮損口腔，怒斥「好彩冇吞落肚」。

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女事主在Facebook「中伏飲食報料區」及IG討論區投稿，表示自己在區内的新北江商場内一間手工雲吞餃子專門店購買生餃子，回家煮熟進食時突然感到「個嘴好痛」並流血，吐出後驚見餃子餡中有一顆約半吋長的鐵釘，令事主怒斥：

好少去新北江買嘢食，果次就係見到咁多人排隊，買一盒嚟試吓……好彩發現到𦧲返出嚟，冇吞落肚。呢間嘢成日都好多老人家排長龍，俾老人家食到都唔知點算！

事主再多次致電涉事店舖，但一直無人聽電話。事主最終亦將事件呈報食環，並呼籲：「街坊們真係叫屋企人唔好買！」

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網民斥離譜

事主遭遇引來網民熱議，紛紛在貼文下留言斥責涉事餃子店：

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責任編輯：羅嘉欣