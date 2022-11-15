【法證先鋒V】連詩雅密實樸素騷演技　成功由性感女神洗底成實力派【多圖】

▲ 連詩雅在《法證先鋒V》有突破演出。

TVB台慶劇《法證先鋒V》早前已於內地平台率先播出，而昨晚（11月14日）終於在香港首播，引來多位「法證鐵粉」展開煲劇之旅。第一個「單元」由連詩雅擔正，她在劇中打扮樸素、戴上一頭齊蔭假髮，化身獨力照顧兩個患有重病弟妹的姐姐任樂萍。

她一度以為妹妹被燒死，後來才得知妹妹被多年前早已拋棄三姐弟的生父綁架，連詩雅幾乎整集也保持雙眼淚水盈眶，令人感覺楚楚可憐。她罕有穿得密實演出，比起以往拍劇常晒纖腰及長腿，今次明顯轉型晒演技，獲網民讚揚其擔憂表情到位，演技自然。

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轉型為演員

歌手出身的連詩雅（Shiga）中學時期已擔任模特兒工作，於2010年簽約華納唱片成為歌手正式出道。翌年即參演電影《喜愛夜蒲》拍攝，其外貌兼高䠷身材成功獲得關注，令其人氣急升，首次拍戲已憑角色獲提名金像獎「最佳新演員」。

Shiga一直專注音樂發展，直到2018年底正式加盟星夢娛樂後，便開始踏入TVB的拍劇生涯，參演作品包括《使徒行者2》、《使徒行者3》、《那些我愛過的人》、《刑偵日記》等。

▲ （Instagram圖片）

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其中，在《那些我愛過的人》首次擔任第二女主角，演出大獲好評，首度獲提名《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」，劇集拍劇資歷尚淺，但演技早已備受認同。

今年4月，Shiga在劇集《金宵大廈2》中的亮麗演出成功入屋，除了以超貼身旗袍look夠有睇頭外，其角色甚有發揮，與對手胡鴻鈞合演淒美愛情故事。她還有參演網絡劇《性敢中環》、《黑金風暴》、《獅子山下的故事》等，以及擔任主持工作，實行雙棲發展。

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花邊新聞不絕

Shiga出道12年星途並不平坦，2012年曾被揭發與前男朋友曲赤的情慾照片，尺度非常大瞻，鬧出不少風波。其後在記招交待指，不雅照是在16歲與曲赤談戀愛時拍下，但她就表示不清楚照片來源。當時亦被翻出十多歲時常出沒於蘭桂坊，「蒲精」形象深入民心。

而感情生活也非常豐富，花邊新聞不絕，曾有傳她在10多歲時已與有婦之夫的永安百貨太子爺郭永淳發生婚外情，並在分手後才知對方已婚。2019年傳出與拍拖3年多的音樂人徐浩分手，同年與真命天子陳家樂合作節目《12個夏天》撻著成為戀人，二人今年6月宣佈求婚成功，明年舉辦婚禮。

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