【誤人子弟】女老師課室拍AV　學生從場景揭發事件：那是我的座位

▲ 有女老師在下課後，走到課室拍AV，意外被學生發現而揭發事件。

老師要為人師表，必須在各方面做出學生們的模範，不要行差踏錯，誤人子弟。美國一名中學女老師竟然於下課後在課室拍AV，隨後有學生在片中發現場景相當眼熟，再細看原來是自己的座位，於是將此事告訴父母。其後，家長們向學校抗議，涉事女老師被學校解僱。

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綜合外媒報道，涉事女老師原本在美國亞利桑那州哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City)的中學「Thunderbolt Middle School」任職，因被8年級學生（初中學生）意外在網上看到該女老師拍攝的AV，更發現不少場景都是平日上課的班房內，包括自己的座位，令他相當驚訝，於是將事件告訴父母。

事件觸發大批家長不滿跑到學校抗議，學生家長米諾(Kristina Minor)氣憤表示，那名女老師在OnlyFans(一國外社群媒體)等私人帳號中經常發表性感內容，甚至還在學生桌子上拍片，「那是我朋友女兒的桌子，這讓她感覺很羞辱，老師完全不在乎學生看到會怎樣」。另一名家長比爾斯基(Alea Bilski)也感到非常生氣，「我們的孩子不應該遇到這種情況，我乖乖繳稅，不是為了付錢給女老師拍色情片。」並強調教師們受薪教育孩子，應該要有更高的道德標準。

面對群情洶湧，學校回應稱涉事女教師的AV並不是在上課期間拍攝，學校亦已將該名老師革職。同時呼籲家長刪除在孩子手機中的所有相關影像。由於女老師行為未必涉及犯罪，目前警方未有起訴該女老師。不過有家長透露，女老師的丈夫和她在同一所學校任職，也曾出現在AV影像中，聽說也被解僱。

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責任編輯︰王明芳