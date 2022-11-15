【消委會】消委會檢測25款魚油補充劑　9款總評4.5星或以上名單

▲ 消委會檢測25款魚油補充劑。

不少港人有保健習慣，或會進食魚油補充劑等營養補給品。消費者委員會最近就對市面上25款魚油補充劑進行測試，其中9款魚油補充劑總評達4.5星或以上，價格由港幣93.5至570元不等。

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消委會測試市面25款魚油補充劑，從藥房、百貨公司、個人護理用品連鎖店、孕婦及嬰兒產品店、健康食品專門店及化妝品店等不同零售點，選購了25款魚油補充劑樣本。當中23款為膠囊劑型，餘下2款則屬非膠囊類的液體劑型，樣本售價由每瓶$73.3至$788不等。膠囊裝樣本每瓶含60粒至300粒，平均每粒售價由$0.24至$9.5，相差逾38倍。

測試項目

測試項目包括飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸、多元不飽和脂肪酸（包括DHA和EPA）的百分比，添加劑（包括9種抗氧化劑）含量、污染物含量，包括多環芳香烴、氯丙二醇、環氧丙醇、二噁英、二噁英樣多氯聯苯、非二噁英樣多氯聯苯及3種重金屬。而以下是9款總評達4.5星或以上的樣本：

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香港醫學會代表婦產科專科醫生凌霄志表示，有醫學文獻指出，懷孕期間服用奧米加3脂肪酸（包括補充劑或以食物例如魚類、海產作補充）的婦女當中，早產（尤其是<34週）的情況有所減少；亦有可能降低圍產期死亡、新生兒護理入院及低出生體重嬰兒的風險。

然而，關於奧米加3脂肪酸對孕婦和兒童的長遠影響（特別是對改善兒童代謝、生長和神經發育方面）、哪些組別的孕婦特別需要補充、及對奧米加3脂肪酸的不同類型、攝取時期和劑量，還需要進一步研究才可作出實證醫學建議。

現時，歐盟專家小組建議孕婦每日從飲食中攝取不少於200毫克DHA；而澳洲皇家全科醫學學院則建議單胎懷孕的孕婦由12周起每日服用含不少於500毫克DHA的奧米加3脂肪酸補充劑以減少早產機率，不過該學院同時指出，服用高劑量（每日DHA及EPA合共超過1,000毫克）不會有較大益處。世衞以及香港和英美的婦產科學院則未有明確建議孕婦服用補充劑以額外攝取奧米加3脂肪酸。

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責任編輯：羅嘉欣