【愛妻號】姜大衛與子女外孫陪李琳琳慶生　暖男John哥曾停工伴妻抗癌魔

姜大衛（John哥）與李琳琳結婚近半世紀也依然恩愛，John哥日前在社交平台上載自己向琳琳姐送吻的相，並鬼馬地寫道：「愛人生日整啖先」，畫面溫韾。

John哥向來寵妻，他曾經停工陪伴患上第三期大腸癌的琳琳姐，陪伴太太戰勝癌魔。

為太太賀壽

John哥在社交平台上接連分享為琳琳姐慶生的相，先來一張親吻太太臉頰的相，另一張則是與女兒姜依蘭、兒子姜卓文、外孫們的大合照。獲家人為自己慶祝生日的琳琳姐一臉滿足。

網民留言祝賀：「好可愛，永遠幸福」、「幸福的人生，美好」、「生日快樂 身體健康」、「一家人好像，氣質真好」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相知相守多年

姜大衛跟李琳琳結婚48年，夫婦同為演員出身。John哥為演藝世家出身，4歲時以童星身份入行，1966年，他加入邵氏當武師，受到大導演張徹賞識，當上《游俠兒》主角。

之後，他加入電視圈，先後跟麗的電視、亞視及無綫合作、直至1994年在TVB時裝劇《再見亦是老婆》飾演主角陳秀雯的丈夫，使其人氣一度火熱急升。

及後，姜大衛一家於1994年移民加拿大溫哥華，2007年回流返港，之後參與不少電影及劇集的演出，成為TVB甘草綠葉王。

27歲的姜大衛於事業高峰之際跟李琳琳奉女成婚，二人先後誕下兩位女兒依蘭和依文，而李琳琳於1995年，以48歲高齡誕下孻仔卓文。

▲ （IG圖片）

停工伴愛妻抗癌

在2011年，李琳琳患上大腸癌，起初她於醫院照大腸時發現癌細胞，醫生只評估屬初期，惟進行手術治療後，醫生檢查時發現癌細胞已擴散至淋巴，確定李琳琳患上第三期大腸癌。

李琳琳於半年內接受12次化療，而丈夫姜大衞停工照顧她，經過兩年的治療和休養，李琳琳成功完全康復。

最新影片推介：陳瀅專訪

談夫婦相處之道

John哥曾於《經濟日報》訪問曾大談夫婦相處之道，他說：「以前，我很多嘢都會堅持，看不順眼便會出聲，但之後會明白，其實許多執拗都無乜大不了，總之不傷害到自己和別人就得了。兩公婆嗌交，都是因為睇法唔同。後生時，我們總是想改變對方，但慢慢就會知道無得迫的。」

John哥坦言太太健康曾出了毛病，令他一度十分擔心：「一次身體檢查，發現她大腸有瘜肉，化驗出有點cancer，很快便選擇即刻做手術和做化療。現在，康復兩年了。但那時期，我確是很擔心。唯一可以做的，就是共同面對。40幾年的情，其實不需要講出聲都知道，大家都是無咗對方唔得的。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R