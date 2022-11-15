【居屋2022】居屋新屋苑8,926伙開售   有市民抽中居屋打消移民念頭

▲ 出售2022年居者有其屋揀樓。 (陳靜儀攝)

「居屋2022」今日（15日）開始揀樓，今期推售7個新屋苑共8,926伙，包括近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大。有市民原本打算移民，但幸運地抽中居屋決定打消想法；有市民第一次申請即抽中，又不怕大市看淡樓市。

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已退休葉女士透過「家有長者優先選樓計劃」第一輪就揀中心水單位，沙田愉德苑28樓17室，因為女兒喜歡數字28。她認為自己相當幸運，透過白表嘗試2、3次就抽中，「好興奮，一抽到梗係開心啦、幾晚都瞓唔著。」

她目前與女兒同住將軍澳，而女兒即將結婚，葉女士計劃與丈夫搬到新居屋，又指愉德苑景觀望公園、河景相當不錯，而居屋會由女兒協助供款。

今期最矚目的北角的海景盤驥華苑，最貴的樓王單位，位於32樓7室，實用面積457平方呎，樓價530.95萬元，呎價達11,618元，開售廿分鐘就迅速被揀走。

同樣選擇驥華苑的曾先生及曾小姐感興奮，他們原本今日早機到泰國旅遊，不過為了揀樓特意轉晚機。兩人一開始打算是選擇啟德啟欣苑，認為驥華苑「輪唔到自己揀」，得知揀樓次序後就馬上決定選擇驥華苑。曾先生指，啟德仍在發展當中，不少建設尚未落成，而北角配套完善，再加上兩人都在港島上班，所以就決定選擇驥華苑的大單位。曾小姐透露，兩人原本打算移民到英國，不過抽中居屋後打消念頭。

黃生黃太透過白表第一次申請即抽中第一粒珠，他們今日選擇了啟德啟欣苑400多尺面海單位自住。黃太指現時上班需要45分鐘，日後搬到啟德只需要10多分鐘，又不擔心加息，「唔怕，樓係用嚟住架嘛。」

今期推售7個新屋苑共8,926伙，包括近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，九龍區有土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大，售價約由124萬至531萬元不等。

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記者：李榮忠