【怪獸媽媽】名校女兒不專心被校方要求睇精神科 媽媽以為撞邪請師傅作法

▲ 女童沒有撞邪，反而是資優生。

有這樣一個故事。許多年前，我們幾個談得來的女人，難得聚在一起午飯聊天。正聊得興起，其中一人說要早退，因為約了師傅一點半到她家作法驅邪。嚇得我們差點噴飯，追問她家裏發生甚麼靈異事件？她歎了口氣說，正在某傳統名校唸中二的女兒有問題，而且很不快樂。甚麼問題？眾口一詞。

朋友說，學校老師說這女孩精神有問題，搞得作為家長的她三朝兩日，就要去學校見老師一次。如何得知她精神出了事呢？原來，她上數學堂時不專心兼且駁嘴。老師給搞得啞口無言，就向校長投訴。於是，女孩被定性為問題學生，校方提議家長帶她去看精神科醫生。

朋友說，女兒在家裏是正常的，但學校功課一般。於是在三姑六婆親友的七嘴八舌下，一致認為她撞邪。如是者，打了兩堂齋後，在學校的表現依然故我。結果，她爸爸決定送她去英國讀寄宿學校。兩個月後，校方跟女孩父母說孩子是資優生，數學特別標青，老師未講完，她已經計出答案。中學畢業後，她考進英國頂尖大學之一唸天體物理學，是個科學家材料。

水落石出，女孩沒有撞邪，幸好她有個明理的爸爸。

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