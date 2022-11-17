【校長專欄】創科絕非男生的專利 女生組隊參加科學科技比賽奪殊榮

▲ 創科教育絕對不是男生的專利。

近年來，STEM創科教育是學界的重點發展項目，特別是今年的《施政報告》已明確指出中小學要強化編程教育，加入人工智能的學習元素，以銜接未來大專教育的創科人才庫發展。可見，創科教育猶如是學生的必修科。

其實創科教育絕對不是男生的專利，以往電腦、機械工程、科技教育活動，通常都較受男生歡迎，但時至今日，原來一班女生都會鍾情科學科技，尤其是女生的個性細心，更有利於創科的設計思維，明愛聖若瑟中學的一群女同學，也因為這份細心和對科技的熱情，在老師的鼓勵下參加比賽，獲得令人鼓舞的成績。

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樂昱、麗莎和欣雨是本校今年中四的學生，一直對數學和科技都滿有熱情，在老師的鼓勵下，她們三位組隊在暑假參加一年一度的第七屆「英才盃－STEM 教育挑戰賽」。

樂昱說﹕「我們最初都是抱著嘗試心態去參加，因為能否代表學校參賽，是需要在校內中二和中三的同學中脫穎而出。」三位女生成功擊敗校內的其他組別，代表本校參加比賽。是次比賽有約1,300名學生報名參賽，每個參賽隊伍由三位同學組成，決賽當日共有32隊一決高下。

由於決賽要當日才會知道題目，難度亦相當高。參賽隊伍須運用竹枝、麻繩、發泡膠板及橡皮筋等材料，在規定時間內設計及製作出一個獨一無二的模型，接受承重和抗震的挑戰。

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本校3位女生均坦言過程充滿挑戰，既緊張而刺激，因為所有參賽隊伍須於指定時間內完成模型，彼此分工合作要很有默契，而每次失敗後要即時細心觀察問題，從而爭分奪秒地果斷作出修正，最終不負所望，勇奪全場總亞軍。

3位女生都認為,校內增設很多創科活動和設備，例如機械人編程課、人工智能甲蟲飼養，以及3D打印課程等，讓她們有更多機會接觸，從而產生好奇，產生興趣，她們都希望升讀高中時學習更多物理學的知識，再接再厲參加比賽。

同樣地，巾幗不讓鬚眉的中六女生蘇穎、逸楠和心兒，也是因為女生的一份溫柔細心，從而構思出如何協助社區清理垃圾桶堆積問題的創科點子—「智能綠徑」。三位女同學代表學校參加了「香港中學生職業專才教育比賽2022」，從26隊的參賽隊伍中獲得優異殊榮。

蘇穎說﹕「今次的比賽主題頗有難度，就是怎樣利用科技塑造一個更美好的社區。我和幾位同學在構思的時候，真的花了時間在社區走走看看，可能是女生比較細心，我們發現街邊的垃圾桶、垃圾站常常都滿滿的，假如按照一貫的收集方式，不僅會延長收集時間，更令汽車行駛所排放的廢氣增加。」

為此，她們構思在垃圾桶安裝智能感應器檢測垃圾重量，並以紅、橙、綠三種顏色作緊急的排次，協助司機選擇最佳路徑清理和收集垃圾，以減少人力資源消耗及減少廢氣排出，從而達到「環保一小步，世界大改變」的願景。

逸楠和心兒都鼓勵女生不要被「創科」二字嚇怕，因為創科的原創意念更為重要，女生細心和耐心的個性，很多時候能比男生的構想更加體貼和仔細，有了設計思維的意念後，科技的層面可以請教老師和其他專業人士，所以她們都認為創科教育活動，可以推廣予更多女生和年幼的學童嘗試，彼此的想像和創意，很可能令人有意想不到的驚喜呢!

這群女生對創科的看法，實在令我欣喜又感動，她們除了有勇於嘗試的氣魄外，更有一份欣惜之心，懂得欣賞每個個體的優點，把優點盡情發揮，創造更多可能。未來的社會，就讓這群充滿正能量和充滿欣惜之心的年青人繼續發光發熱吧!

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