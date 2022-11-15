【名牌手袋】2萬LV手袋遇水一擦即甩色　細數5大品質出事名牌

▲ 兩萬幾的名牌手袋遇水一擦就甩色。

名牌袋都會「甩色」？不少女生都會購買名牌手袋，但又怎會意料到價值不菲的名牌袋，用水一擦就「甩色」呢？近日，有位女網民於社交平台發文，指自己用水擦拭LV手袋，不但出現「甩皮」情況，更連原本的LV LOGO也大範圍「甩色」，專櫃職員的回應更火上加油！

該名女網民於社交平台群組「爆料公社公開版」發文，指自己兩年多前在台灣的101 LV專櫃購買該名牌手袋，價錢為$88000台幣（約港幣$22000）。女網民指使用兩年後，發現該手袋開始「甩色」，所以嘗試用毛巾沾水擦拭。怎料，手袋不但「甩色」，更出現「甩皮」情況，原本的LV LOGO同樣甩掉，大範圍「甩色」令手袋只有三分一的位置是印有原有的LV LOGO，其餘已通通甩掉變成純啡色。

▲ 事主的LV手袋甩色，甩至純啡色。（圖片來源：FB@爆料公社公開版）

其後，事主就拿手袋到專櫃，結果等了一個月才得到答覆，指手袋已經送到去香港分行修復，但表示無法維修。事主決定「案件重演」給職員看，用LV的防塵套濕水並擦拭該手袋，情況就跟事主早前擦拭的情況一樣，印有LV LOGO的位置開始「甩色」。

可是，在場職員反斥事主「擦太大力」，還表示事主如果不滿意香港分行的回應，可以嘗試把手袋送到其他國家維修，但需要自行支付$80000台幣（（約港幣$20000）的維修費。

如果你不滿這個的結果，你可以自己承擔維修費用，我可以替你把這包包送去更遠的國家維修

事主聽到職員的回覆後，十分憤怒！怒指自己有不少LV 產品，包括老公的皮夾，小朋友的皮夾及皮帶等，都沒有出現「甩色」的情況，加上維修費與購買全新的手袋價錢相若，令事主懷疑職員的用心。帖文一出，引起網民熱議之餘，LV官方亦作出回應，表示歡迎事主再回到專櫃，願意為事主提供售後服務。

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其實，除了LV出現品質的問題外，不少大牌子亦有「出事」，如Bottega Veneta、Celine、Hermès、Chanel。

1. $6,000 Bottega Veneta拖鞋

今年模特兒李嘉欣曾發文，指自己在雨天時穿著價值$98萬韓圓（約港幣$6000）的Bottega Veneta拖鞋後，拖鞋嚴重「甩色」，雙腳還沾上了黑色，多番努力都難以洗掉腳上的「污積」。事後，Bottega Veneta以15字回應：「這雙拖鞋本來就是不能濕水的產品。」

相關的拖鞋是經典皇牌款式，香港官網售價為$6,000。以100% 羊皮材料製成，不過皮革的顏色是染色而成，有不同的顏色選擇，因此雨天時穿著，不排除有掉色的可能性。

2. Celine Cabas帆布迷你手袋

有網民指自己在英國Celine官網購買了Celine Cabas帆布迷你手袋，在雨天時拿出門外使用，不慎沾到雨水，回家後發現手袋外面的黑色馬車印花開始化開，更出現「暈染效果」，有一道道的淚痕，如同該名網民的心情。事主表示只不過是輕輕地沾到雨水，想不到會有「甩色」情況出現，提醒大家要噴上帆布手袋專用的防水噴霧，保護印花。

3. Hermès Herbag 遇水即起泡泡

高級名牌Hermès的Herbag原來十分「怕水」，有用家指用Herbag會出現皮革泡泡，不過比起其他品牌的手袋問題不算嚴重，都可以正常使用。

4. Chanel小羊皮手袋

Chanel每年加價，但女士們對它的喜愛沒有減退。Chanel的小羊皮袋客易刮花，令人又愛又恨，不少用家指要「遠離羊皮」。

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責任編緝：蕭雅文