【兩地通關】盧文端稱0+3實際等於0+0　港府沒明言因顧及內地觀感

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全國僑聯副主席盧文端今日（15日）在報紙撰文，表示放寬措施與「動態清零」不可對立，而是要並行不悖，又說特區政府大幅放寬入境檢疫安排，獲中央大力支持外，亦發揮先行先試作用，而目前香港「0+3」經各種改善措施後，實際上已變相是「0+0」，而不能直接稱為「0+0」，因要顧及內地觀感，免以為香港「完全不設防」。

盧文端表示，中央清楚知道港人希望入境檢疫盡快「0+0」，更希望與內地盡早通關，特區政府正集中精力改良「0+3」，在風險可控下盡可能取消部分限制。惟特區政府未有直接推行「0+0」，盧稱港府有特別考慮，最重要是顧及內地看法，盡可能在與內地入境安排上銜接工作做得更好。

他提醒香港現在希望與內地有關部門商量落實「逆向隔離」，進一步增加深圳灣過關名額等等，如果此時直接將入境檢疫稱為「0+0」，內地以為香港「完全不設防」，香港向內地提出進一步方便港人進入內地的安排，難度就大得多。

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責任編輯：余思嵐