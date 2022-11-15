Zpecial加盟華納即享福利　拍MV跟女神林千渟+佩男演對手戲

▲ Zpacial主音康聰及鼓手煒賢首演戲。

今年加入華納的樂隊 Zpecial推出新歌《Not the One (Neither of Us》，請來林千渟及微辣佩男兩位女主角參MV演出，與主音康聰及鼓手煒賢演對手戲，第一次要演戲，康聰緊張到標汗。

康聰表示，這首歌是講述一個感情上，不斷巡環傷害的故事。第一次做男主角的他，一次過有兩個女仔演戲，非常緊張，又有不少親蜜動作，最後落得被佩男取笑下場 。

▲ 推出新歌。

佩男笑道： 「有場戲拍拍下，我突然間塊面黐立立，他大汗到我塊面濕晒，全部係佢的汗。」康聰尷尬笑道：「係呀，唔好意思，攬頭攬頸之後，我發覺自己唔單止係手出汗，手臂都出埋汗，攬過佢去到就搞到佢面都濕埋。」煒賢就馬上反問：「真係好怪！我識佢咁多年，佢係一個連做運動都唔流汗嘅人，但今次竟然咁，哈哈。」

煒賢同樣第一次拍MV要演戲，但他就沒有康聰好福份，主要的戲份都是同林千渟吵大鑊，「我都流晒汗，第一次要係中環條街同女友吵大鑊，拍嗌交戲，互爆十幾次導演先收貨。都好多謝千渟，佢帶我入戲。好彩我個樣夠衰夠惡，導演都收貨。」問到煒賢曾經情路上，有沒有傷害過人？煒賢坦白道：「點會冇，我係呢度，藉呢首歌向曾經被我傷害過的女孩子，講聲唔好意思。」

康聰就話: 「其實傷害都可以算係人生一個成長過程，經過傷害，人就會成長，日後會處理得更好。」

而千渟就話，其實被害傷害係人生之中，總要經歷，以前細個會想報仇，但現在人成熟了，就覺得報仇沒意思，反而自己更累。

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