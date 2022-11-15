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【流鼻水】2歲女感染RSV病毒半夜咳到嘔　九把刀心痛沒藥醫︰很可憐【附解說】

兒童健康 13:37 2022/11/15

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台灣作家九把刀的2歲大女感染了RSV病毒，半夜咳到嘔。

秋冬很多病毒出現，尤其針對免疫力較弱的小朋友，家長寧舍心痛！台灣著名作家九把刀的2歲多女兒日前受到呼吸道合胞病毒感染（RSV），持續流鼻水、發燒，更半夜咳嗽到吐，以及耳朵痛到哭，九把刀對女兒染病非常心痛，更上網求助︰「有父母可以分享怎麼對抗這個病毒嗎？」

九把刀陪生病的女兒用蒸臉機通鼻。（圖片︰九把刀fb）

2歲女呼吸道合胞病毒感染

綜合台灣報道，台灣著名作家兼導演九把刀（原名柯景騰），於2017年與前主播周亭羽結婚，2人現時育有2女兒，大女「魯拉拉」約2歲半，而細女「拜蹦」只有數個月大。

九把刀於11月12日在社交平台分享帖文，大女兒生病，帶她去醫院檢查後診斷出感染了呼吸道融合病毒（RSV，Respiratory Syncytial Virus，本港又稱為「呼吸道合胞病毒」）。該病沒有藥正式醫治，只可紓緩病徵，爸爸眼見女兒流鼻水、發燒、咳嗽等，很心痛直言「很可憐」，

流鼻水、發燒、一直咳嗽，半夜還有一次咳嗽到吐，今天耳朵還痛到哭，希望不要真的嚴重到中耳炎……

最新影片︰

由於感染呼吸道合胞病毒的患者一般鼻水較多，九把刀買了洗鼻器予女兒，可是大女很抗拒，只能用蒸臉機拿來蒸鼻子去通鼻，以紓緩不適。同時，由於病毒會傳染，九把刀也擔心細女有機會受感染，

暫時是把她們姊妹都分開照顧，真希望拉拉可以快點好起來嗚嗚……

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求問家長對抗RSV病毒

九把刀發帖分享了多張照片，包括帶女兒去醫院檢查的情況，見女兒尚算有精神，更帶同了企鵝公仔去醫院陪自己，相當可愛。九把刀希望女兒盡快康復，指有看了一些醫生對呼吸道融合病毒的介紹，但想有更多家長分享去抗病，

有父母可以分享怎麼對抗這個病毒嗎？實際與之戰鬥的爸爸媽媽們可以教一下嗎！

擔心細女BB會受感染，爸媽之後有將兩姊妹分隔。（圖片︰九把刀fb）

家長級網民分享孩子抗RSV的經歷，似乎不少小朋友近日也患有RSV，有網民兩仔女之前有鼻涕、鼻塞、咳嗽、晚上咳到吐，醫生說不需要抗生素，只開針對症狀的藥，回家努力拍痰、吸蒸氣，吸蒸氣用5ml生理食鹽水，一天四次，大概快兩星期就好。「我們家兩個晚上咳到吐都三天了，只能晚上不給她們吃喝太多，準備臉盆水瓢半夜接嘔吐物了，醫生說這波會咳嗽很嚴重，如果一週還沒好要回診啊讓醫生看看」、「我家兩個女兒都一樣咳痰咳到吐，睡前1小時先喝奶，等消化了再躺睡，有痰要拍散，大約拍5-10分鐘」，似乎需要考驗爸媽的耐心，花時間慢慢去康復。

1歲以下嬰幼兒受RSV影響大

據本港衞生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒所引起，患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

兒科專科醫生劉成志接受TOPick訪問時曾形容RSV是頗嚴重的病，四季流行，患者多會發燒咳嗽，1歲以下、抵抗力低的嬰幼兒較受影響，很多會併發下呼吸道感染，康復時間較長。

劉成志醫生又指，RSV及流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟流感鼻水較少，RSV明顯較多鼻水及咳嗽，後者沒有疫苗預防，早產嬰兒及嚴重個案可注射抗體治療，但因成本昂貴，每劑價錢達數千元，根據國際標準多只向高風險兒童作注射，預防要靠保持個人衞生、多洗手。

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責任編輯︰顏紫燕

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