【世界盃2022】The Mira+Mira Moon變身睇波專屬看台　租住型格客房吃喝追入球【內附連結】

▲ 和好友一齊睇係最開心的活動。(酒店提供)

2022世界盃今周日開鑼啦﹗尖沙咀The Mira Hong Kong 及精品酒店Mira Moon問月酒店亦同時於11月20日至12月18日隆重推出球迷玩樂住宿旅程，把酒店變成大家的專屬「看台」，可以悠然安坐型格客房，投入環球精彩賽事。

1.The Mira酒店每晚$1,020起，球迷玩樂住宿旅程包括：

• 球賽主題小食盛盒一份(晚上8時至11時30分)︰

– 泰式炸魚餅、香酥多汁的唐揚雞、脆炸薯條與3款滋味醬汁

• 免費迷你酒吧︰

– 以下飲品每款兩罐（共16罐飲品）︰

嘉士伯啤酒、青島啤酒、可口可樂、無糖可樂、雪碧、雀巢檸檬茶、蜂蜜綠茶、梳打水

– 2包薯片、 1 包香烤杏仁及 1 包牛肉乾

查詢及預訂：2315 5605 或電郵

＊所有優惠均需受條款及細則所約束，並需提前預訂。所有價目均需另加一服務費，同時可賺取「萬豪旅享家獎賞」積分。

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2.銅鑼灣問月酒店以每晚$900起，球迷玩樂住宿旅程包括：

以高清LED電視與球友觀賞賽事，同時兼享免費迷你酒吧，

• 6罐啤酒、6罐汽水與 2包薯片

• 內置Chromecast娛樂系統

• 房內享用Nespresso咖啡機

查詢及預訂：2315 5128或電郵

＊所有優惠均需受條款及細則所約束，並需提前預訂。所有價目均需另加一服務費，同時可賺取「萬豪旅享家獎賞」積分。

記者：郭秀芳