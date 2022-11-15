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【叱咤頒獎禮】張家輝角逐叱咤男歌手？　影帝曾開《拉闊音樂會》唱《K歌之王》

娛樂 13:59 2022/11/15

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網民惡搞張家輝角逐叱吒男歌手？

早前，修哥胡楓於紅館舉行個唱，契仔之一的張家輝任嘉賓，並與「阿哥」張學友和修哥合唱一曲《情已逝》，成功炒熱氣氛外，家輝的歌聲更一度蓋過歌神張學友，引來網民熱烈討論。

趁著《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》開始進行第一階段投票，網民更惡搞叱咤投票結果，換上張家輝的大頭照兼寫著「我已投票給男歌手張家輝」，之後更呼籲大眾投票：「行動最實際！#張家輝 #香港最受歡迎男歌手 #港產電影保育計劃」

未幾MIRROR成員AK和ERROR的保錡先後轉載該張投票結果，當中AK寫著：「已投：唔好玩朵啦。」

張家輝的惡搞照引來不少網民留言，某網民更列出家輝過往於電影的搞笑歌曲作品，網民更熱捧家輝取「我最喜愛的男歌手」，並笑言「學友都係做佢和音咋！」

【餅印父女】張家輝女兒陪爸爸行紋身展　15歲張童激罕現身似父母混合體

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奪叱咤生力軍金獎

影帝張家輝早年於TVB拍劇期間，已唱過不少劇集主題曲，包括《馬場風雲》主題曲《驅策命運》、《騙中傳奇》主題曲《偷天》，當中2003年主唱《十萬噸情緣》主題曲《全速前進》可說十分洗腦。

於2000年，張家輝簽約英皇正式出道做歌手，他曾於2000年和2001年分別推出EP《愛得起》和專輯《對你傾訴》，當中主打歌《愛得起》更曾打入叱咤903、香港電台、新城997和TVB歌曲排行榜，當年找好友宣萱擔任MV女主角。

他首張EP更收錄電影《賭聖3無名小子》的主題曲《假的希望》以及跟關詠荷合唱的《愛沒太多理由》。

另外，家輝曾在音樂頒獎禮奪過獎項，在2000年，鍊贏同年出道的陳冠希、古天樂、李思捷成「叱咤樂壇生力軍男歌手」得主，其後更獲得《十大勁歌金曲》和《十大中文金曲頒獎禮》新人銅獎，

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【明星理財】影帝張家輝從木屋區住到中半山　關詠荷夫婦售跑馬地豪宅賺近3千萬

舉行拉闊音樂會

之後，張家輝更食住個勢舉行《903張家輝貼身拉闊音樂會》，還邀來車婉婉和陳慧珊擔任嘉賓，席間唱了《K歌之王》、《活着Viva》等歌曲。

不過他之後主攻電影，其音樂事業只維持了兩年，之後甚少唱歌，最新的作品已是2015年電影《陀地驅魔人》主題曲《你是我心愛的姑娘》。

在2014年的《叱咤》頒獎禮上，張家輝又比人攏上炲，當時阿奴說：「2000年張家輝攞完新人獎之後，沒有再唱歌！」當時Do姐即笑說：「係一個騙子。」嘲笑家輝為「樂壇騙子」。

早前TVB抖音上載當年張家輝為吳君如和錢嘉樂主持的《星星同學會》擔任嘉賓，席間家輝遭君如取笑歌藝嚇人，家輝即時反駁：「我點會嚇人，我咁好聽，我有歌藝嘅。」而錢嘉樂即表示收過張家輝送的專輯，君如問歌曲是否好聽？嘉樂即回應：「可以有進步空間」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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