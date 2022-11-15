【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛

▲ 目前租住何文田複式豪宅的黎諾懿與李潔瑩，日前難得二人世界出街慶祝結婚8周年。

有「5億駙馬」之稱的42歲TVB小生黎諾懿，曾經歷過住劏房兼食麵包公仔麵的捱窮日子，近年終於捱出頭上位做男一，並於2014年與落選港姐李潔瑩結婚，誕下兩名可愛囝囝，目前租住何文田一間複式豪宅。兩夫妻日前難得二人世界慶祝結婚8周年，相當恩愛。

最新影片推介︰

黎諾懿與李潔瑩雙雙在社交平台貼出夫妻合照，相當恩愛，黎諾懿發文表示︰「第八個結婚周年，今年正日太忙，只可提前加後補，提前二人世界，後補多咗兩隻小魔怪。」網民紛紛留言恭喜黎生黎太，更大讚39歲的黎太保養得宜，皮膚白滑身材fit爆。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

黎諾懿成長於公屋，兒時要靠綜援過活，父親離世後，黎媽媽為照顧一家四口要身兼兩職養家，黎諾懿為了幫補家計，16歲時便開始打工，更學識煮得一手好餸幫輕媽媽。

憑精湛廚藝追到愛妻

可是，黎諾懿入行多年在事業上浮浮沉沉，他曾在訪問中坦承低潮時住過180呎劏房，要食麵包公仔麵度日，幸獲好兄弟鄭伊健出手幫助度過難關。不過，黎諾懿的廚藝卻助他奪得真愛，2010年在圈中好友介紹下結識2007年港姐李潔瑩，他曾透露是憑自己的精湛廚藝追到李潔瑩，因為她家中沒有一個人懂得煮飯。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

由於李潔瑩家境富裕，黎諾懿因此被封為「5億駙馬」，更被嘲「食軟飯」。他透露過很難改變別人對自己的看法，惟有努力賺錢養家做個好丈夫，讓太太活得幸福。

▲ 兩個囝囝小春雞和小冬牛。（IG圖片）

黎諾懿默默耕耘工作，終於憑處境劇《愛·回家》的角色馬壯，與《不懂撒嬌的女人》的賤Han開始為人熟識，到《燦爛的外母》及《BB來了》終於上位成為男一，事業家庭兩得意，現與李潔瑩育有一對兒子5歲的黎峰睿（小春雞）及快將1歲的黎奕辰（小冬牛）。

景觀開揚 天台變水上樂園

家底豐厚的李潔瑩原本居於何文田君頤峰豪宅，婚後隨丈夫入住西貢約700呎村屋，後來黎諾懿認為西貢有點遠，想搬近外母屋企，故一家四口現租住何文田一個市值過億的千呎複式單位。他曾以「天文數字」形容香港樓價，直言租樓比買樓抵。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

兩夫妻不時在社交平台分享一家的生活點滴，可見大宅的景觀開揚且闊落，樓底極高，有天台，兩個仔當正屋企是遊樂場，天台是水上樂園，露台就成為他們的種植場，連廁所浴缸都大到可以釣蝦，難怪疫情嚴峻期間一家人都不覺得悶。

不過數到家中出鏡次數最多，就一定是廚房，黎諾懿作為「疫境廚神」，經常在家中廚房拍片曬廚藝，分享烹飪心得，無論甜品或家常便飯也難不到他，例如喇沙、海膽飯、炒貴刁、梳乎厘等，睇見都想食！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲