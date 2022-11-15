【澳洲研究】常挖鼻孔易致黏膜受損　細菌入腦增患阿茲海默症風險

▲ 有澳洲研究指出，常挖鼻孔易致黏膜受損，可令細菌入腦，增加患阿茲海默症風險。

很多人都有挖鼻孔的習慣，不衛生之餘，更會增加患上腦退化症的機會。澳洲一項最新研究指出，挖鼻孔、拔鼻毛的習慣，容易導致鼻腔受損，細菌有機會入侵腦部，增加患腦退化症的風險。

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澳洲格里菲斯大學（Griffith University）今年2月於國際學術期刊《科學報告》發表一項研究，指「肺炎披衣菌」除了可引起肺炎等呼吸系統疾病外，更可能與阿茲海默症有關。

研究團隊透過老鼠進行實驗，發現肺炎披衣菌可透過嗅覺神經，入侵中樞神經系統，導致腦中Aβ類澱粉蛋白聚集，形成與阿茲海默症有關的蛋白質斑塊。團隊亦指，鼻腔內的嗅覺神經直接暴露在空氣中，病毒和細菌可以繞過血液屏障，透過嗅覺神經直接進入大腦。

負責研究的教授James St John表示，研究團隊正著手進行另一項研究，以證明人類大腦中亦存在相同的鼻腔通路，希望能藉此盡快找出阿茲海默症的新療法。

他又提醒，由於雙手容易佈滿細菌，加上鼻腔黏膜非常脆弱，挖鼻孔和拔鼻毛時可能令鼻黏膜受損，增加細菌入侵體內的風險。另外，喪失嗅覺是阿茲海默症的早期先兆，他建議長者在60歲開始進行氣味測試。

本港10萬人患有認知障礙症

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

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責任編輯：羅嘉欣