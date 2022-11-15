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【棄置招牌】卓永興落區視察拆招牌　屋宇署料今年拆除或修葺1700個危險招牌

社會 13:01 2022/11/15

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政務司副司長視察清拆棄置招牌行動。(新聞處提供)

屋宇署早前跟進市民舉報，向西洋菜南街一大廈外牆的四個棄置招牌的擁有人發出「拆除危險構築物通知」，要求他們拆除。由於招牌擁有人逾期沒有遵辦有關「拆除通知」，屋宇署今早（15日）八時半展開清拆行動，以盡量避免阻礙交通或對附近商鋪及行人引起不便。期間，政務司副司長卓永興由屋宇署署長余寶美陪同到旺角視察清拆招牌行動。

政府表示，除處理市民舉報外，屋宇署近年加強針對危險及棄置招牌的執法工作，揀選人流多及交通流量大的區域，進行定期巡視招牌行動，集中處理區內的危險及棄置招牌，以保障公眾安全。

屋宇署於上月下旬完成在深水埗區進行的定期巡視招牌行動，發出近300張「拆除通知」，清拆或修葺超過700個危險或棄置招牌，現時於荃灣區進行的定期巡視招牌行動，預計會發出約140張「拆除通知」，涉及約200個危險或棄置招牌。

屋宇署強調，如招牌屬棄置或變得危險，無論其是否合法，也會根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），向招牌擁有人發出「拆除通知」。如「拆除通知」不獲遵辦，該署會安排清拆，及向招牌擁有人追討相關工程費用。該署預計今年根據「拆除通知」拆除／修葺的危險／棄置招牌將不少於1,700個，明年不少於1,800個。

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責任編輯：余思嵐

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