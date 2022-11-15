【逆境自強】工程界90後囡囡X退休大廚媽媽　母女檔疫情棄實體店轉賣即飲湯包

▲ 退休大廚媽媽與工程界90後囡囡，母女檔拍住上賣即飲湯包。

秋風起天氣驟涼，放工回家如能呷一口媽媽煲的暖笠笠熱湯就最是窩心。90後Ashley自細對味精敏感，幸而有開茶餐廳逾20年的媽媽儀姐，每日貼心為她預備無味精飯菜及湯水，更讓她萌起將這份「家的味道」發揚光大的想法。

於是3年前母女檔開設了首間餐廳「閨．家」，深受街坊歡迎，更連開兩間分店。可惜受疫情影響，她們最近決定轉戰網上，推出「堅有料即飲湯包」，延續這份溫暖味道。

▲ Ashley（左）說創業需要很大的勇氣，而她一大部分的勇氣是來自媽媽儀姐（右），因她對媽媽的味道充滿信心，覺得一定會有捧場客。

對大部分仔女來說，「媽媽的味道」相信是最簡樸卻又最彌足珍貴的味道。原本任職地盤工程人員的Ashley，自細吃含味精的食物都會出紅疹及痕癢難耐，經致敏源測試後也證實是味精敏感，所以飲食需非常小心。

媽媽儀姐愛女心切，堅持要親自負責女兒的日常膳食，炮製不含味精的健康飯餸及老火湯，希望她能健康成長。

平時跟同事朋友出街食飯都遇到不少麻煩，我相信許多香港人都和我一樣有味精敏感，需要吃無添加的食物。有日我就忽發奇想，媽媽煮的菜式如此美味，為何不跟大家分享？希望同路人也能找到合適的美食，並一改「無味精等於不好味」這觀念。

冀能分享媽媽廚藝

加上當時Ashley對從事兩年多的工作開始感到沉悶，更讓她萌起創業的想法。

「其實也算是一時衝動吧，哈哈！我主要是做有關工程上的文件工作，需要落地盤現場，又有很多規條要遵守，較少對人。我覺得這種日日返工對住文件的生活模式太刻板，我反而喜歡與人分享，假如開餐廳的話，就會有機會接觸更多人，又能將健康飲食文化介紹給客人，值得一試。」Ashley說。

但貿貿然要由工程轉行做飲食，單靠她一人之力難以做到，幕後軍師當然是煮得一手好菜的媽媽儀姐。今年64歲的儀姐原本是開設賣兩餸飯的家庭式茶餐廳，由沙士年代起一直經營至今，直至去年打算正式「退休」，將舖頭交予親戚打理。儀姐說︰

我都做了飲食業廿多年，諗住捱大Ashley後便可以退休。為人父母就是這樣，想她在社會打滾一下捱吓苦，但眼見她如此辛苦又會好心痛。那時她跟我商量過很多次，想說服我出山幫手，更說橫豎我擅長製作無味精的菜式湯品，何不與多些人分享？最後都心軟應承了，一齊拍住上。

母女檔創業開店

於是在2019年初，Ashley便跟媽媽母女檔投資約5位數，於屯門開設了她們的首間餐廳「閨．家」，主打無味精、無添加的餸菜小食，例如招牌豬扒飯、蓮藕餅等，深受街坊支持，很快就成為區內的人氣食店之一。當中足料老火例湯更大受歡迎，不乏專程慕名前來捧場的食客。

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「起初其實只打算俾俾意見，沒想過要落手落腳做，不過教人也難，教得來倒不及自己做。我負責廚房，基本上每日要連續做15、16小時，僅得屯門店時還好，但再開炮台山店後就很辛苦，兼顧不來。」儀姐說。

而Ashley當時仍未辭工，每晚放工後就要趕來洗碗。「剛開店時最大問題是人手，頭半個月人手很緊張，但食客很捧場，就算要排一、兩小時隊也不介意。真的很幸運及感恩，大家如此支持及欣賞我們的出品。」

轉賣即飲湯包

無奈受到疫情影響，加上成本上漲，餐飲業門市經營困難，閨．家的生意亦最少跌三、四成，惟有忍痛結束實體店。

就算疫情放緩，市民好像也習慣減少外出吃晚飯，寧願選擇買外賣，9時多街上已靜英英。試過有客人專程來買老火湯外賣，當時我就想，怎樣才可方便客人，毋須山長水遠來店買碗湯，或是夜麻麻突然在家想飲湯也可以？就想到不如推出即飲湯包吧。

▲ 花膠杞子煲雞湯（$50）：是儀姐最拿手的招牌湯品，每碗都有大大條花膠及雞件，足料鮮甜味濃，湯底甚至有黏口的感覺；每款即飲湯包都是二人分量。

去年中，Ashley及儀姐開始推出「堅有料即飲湯包」，堅持每日在中央工場新鮮煲製，至今已有超過10款口味，每款都是選用由儀姐精挑的食材，熬製最少4小時的無味精及無添加老火湯，夠火候之餘，每款都是堅有湯料的湯包。

首推必定有招牌的花膠杞子煲雞湯，先以雞殼、雞腳及肉等熬成湯底後，再放入雞煲4小時，鮮甜味濃，兼有大大隻花膠及雞肉湯料，分量十足。

最近她們亦推出首款包裝食品養生豬腳薑，儀姐說製作工序非常繁複，難度最高是拔豬毛，以前餐廳有賣花生豬手，是以眉鉗人手逐條拔走，但大量生產的話頗費時，幸而最後也能找到方法處理。

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門市結業難捨街坊

10月31日，元祖屯門店也正式落幕，只剩深水埗店仍運作。兩母女專心發展即飲湯包生意，現時全港就有近100個銷售點。Ashley說︰

當然會不捨得，我們始終是做餐廳起家，能在門市裏與食客溝通也覺得開心。縱然現在轉戰零售，未必能親身見到食客，但湯包推出至今反應非常好，亦有不少熟客會傳短訊來說他們又幫襯了，我相信這也是一種支持。

儀姐亦笑言，會記得這些年來一班常捧場的好街坊。

「記得某年曾有位12歲左右的男生來吃下午茶，他說經常自己一個來，因為覺得這裏的食物很美味。臨走時他跟我說了聲『加油』，當刻我真的很感動，連小朋友也會鼓勵我，我更加要繼續做好。」儀姐說。

這母女檔亦不諱言，會繼續抱住肯改變及進步的心態去經營，並且虛心聆聽客人意見，繼續將這份溫暖的家的味道延續下去。

閨．家

銷售點：https://rb.gy/x6wt8c

記者︰黃依情