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【癌症殺手】女子吃飯被男食客搭訕　揭患腦瘤一文看4特徵

醫生診症室 13:39 2022/11/15

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用餐時遭搭訕更被告知自己可能患病，不僅覺冒昧亦感驚嚇。內地一名中年女子日前與孫兒用膳期間，突然被旁邊的陌生男子告知：「你的腦內可能長了腫瘤。」女子隨即到醫院檢查，最終被診斷腦內有生長激素型垂體腺瘤。

最新影片：

根據內地媒體《澎湃新聞》報道，浙江一名朱姓 (化名）女子日前與孫兒到餐廳用膳時，發現旁邊一名男子一直看著朱女士。及後男子上前與朱女士聊天，詢問她是否患有糖尿病及近年有否感到自己的容貌有變化，隨後更觀察了朱女士的手指。最後向朱女士表示：

垂體瘤會導致激素異常、外貌改變及手指粗大。你的腦內可能有腫瘤，最好去醫院檢查。

「陌生男子」隨即表示自己其實是醫生，並指若朱女士有需要的話可以到醫院找他。

朱女士感到非常愕然，卻又回想自己近數年外貌有明顯的變化，故懷著半信半疑的心態到醫院檢查。初步檢查後醫生亦診斷朱女士很大可能是患上了腦垂體瘤，並建議她再作進一步的詳細檢查。

隨後，朱女士便聯繫了「陌生男子」，發現原來他是醫院的主任醫生趙明。趙醫生再為她進行了一次磁力共振檢查，確診她是患了生長激素型垂體腺瘤，並為其以微創手術的形式成功切除了腦內腫瘤。

事後趙醫生接受訪問時稱，當天在餐廳用膳時遇見朱女士，並基於職業習慣，留意到其面部有垂體瘤患者的症狀。雖知冒昧，但為免患者耽誤治療時間，最終還是決定上前向知朱女士。

最後朱女士完成手術，康復進度良好。內分泌失調、手指變粗及鼻子嘴巴變厚的情況已改善。惟外貌上因面部骨骼已改變並無法復原。

趙醫師指出，生長激素型垂體腺瘤是常見的腫瘤，患者會因腫瘤而分泌更多的生長激素，從而導致體內軟組織及內臟器官出現增生，令外貌因而產生變化。更指若腫瘤不斷增大影響到神經組織的話，便會令患者出現視力下降及尿頻。

趙醫生續提醒若出現以下4點，最好到醫院進行身體檢查：

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責任編輯：羅嘉欣

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