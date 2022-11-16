【明星寵物】盧覓雪養貓同催旺姻緣有關？　雪雪難敵嗲功被俘虜做貓奴

▲ 由最初抗拒養貓至今成為貓奴5年的歲月，盧覓雪形容自己是「情不自禁墮入愛河」。

只要有關注開盧覓雪IG或Facebook，都一定認識她的兩隻寶貝貓「盧一虎」和「盧二虎」。但可能不多人知道牠們的由來，當中故事實在有趣，始作俑者是李居明，說要養虎催旺她的姻緣運開始……

話說約5年前，盧覓雪受邀作客李居明的節目嘉賓，被他推算若要催旺桃花運的話，就要養老虎。「我一聽就已經狂笑不已，究竟如何養老虎呢？他說亦可以養貓，不過要養夠4隻，那時只是為做節目而說好。」她笑道。

做完訪問後，一大班愛貓者便狂教她如何去領養，並極力勸說千萬不要買貓的信息。她坦言當時自己真的沒有心理準備養寵物，豈料節目中的戲言卻換來這班貓癡的關注。「貓癡好友們不斷給貓相我看，又常嚷着要帶我去看貓，但我都以『新手寵物不懂養』為由而拒絕。」

▲ 雪雪話，李居明為她推算若要催旺桃花運的話，就要養老虎，不過養貓也可以，但要養四隻。(圖片：伍慶泉/肥皮攝影)

冥冥中有主宰

其中一位超級貓癡好友卻相當鍥而不捨，會定時定候地WhatsApp一些貓相給她，當然她也是禮貌地拒絕。「不過，有次正好和另一位貓癡朋友飲下午茶時，這位超級貓癡好友又傳來貓BB的可愛相，在場的朋友說看貓不能單靠相片，相片可愛的，但真實情況又不同，一定要親身見到貓貓摸下玩下才準確，又說可以陪我去。本沒有打算去見貓的下午，給這位朋友遊說下便心軟了。」她說。

結果，去到超級貓癡好友介紹下的貓BB家庭參觀，果然親身在現場和貓BB接觸，牠們的「嗲功」打動了盧覓雪的心。「那時抱起只有3個月大的二虎，心就已經軟化了。」

▲ 懶洋洋的一虎，不知是瞓醒，還是預備去瞓呢？(盧覓雪IG)

但她仍然給藉口自己沒有時間、常不在家、牠們太小不懂照顧等，但這些貓癡們當然不會放過她，極力sell她。「差不多考慮了一個月後，終於按捺不住朋友的遊說和對貓貓的思念，正式收養了牠們。」她憶述。

兩隻貓各有性格

貓癡好友們不遺餘力幫了她很多的忙，如購置各種貓用品、食物、玩具等。「對一個新手媽媽來說，那時真的有些緊張，因為是同胎兄弟，所以一養就要養兩隻。」她形容一虎性格好自我、愛特立獨行；而二虎則喜黐人又為食。「但一虎經過一次發現尿道發炎，需要入院做手術留醫後，因每天我都會抽時間去探病，和牠傾下偈摸下牠建立關係，結果牠的自我性格破冰，和我愈益親近，有時牠的黐身舉動，也會令二虎呷醋，即刻走過來黐住。」她笑道。

▲ 二虎在玩耍時，也不忘看鏡頭？(圖片：伍慶泉/肥皮攝影)

盧覓雪續說兩隻貓好深閨，絕少帶牠們出街，不是因為她不願意，而是發生過走失事件，令她到現在仍猶有餘悸。「初養時期，試過帶牠們去哥哥家飯聚，在街邊泊到錶位下車後，本來綁着的頸圈鬆開了，牠們便一個箭步地跳落地，不知去向。那刻我真的是連心臟都跳埋出來，深怕牠們匿入車底，其他車主不知道的話開車會輾到牠們。果然，牠們真是匿入車底，花了兩、三小時用盡方法『氹』，才成功引牠們走出車底。」

全靠動物傳心師

經過這次事件後，盧覓雪便甚少帶牠們出街了，卻仍然出現令她動魄驚心的事。「這是一次搬了新屋後發生的離奇失蹤事件。某天我預備早餐給牠們吃，奇怪為食的二虎完全沒有動靜，找遍全屋都不見牠的蹤影，開門出去四圍找也不果，惟有找來相識的動物傳心師幫忙。當時她說從二虎的眼睛看到一些綠草，開始時有點陽光，但又愈來愈暗等影像，叫我放心不是在街外，四周環境應還是在室內的某個角落。那時真的由天光找到黃昏，後來有鄰居拍門說二虎就在她家的櫃底，我才頓時釋然下來。」她說。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

原來新屋的露台邊有一道小小的空隙，二虎不知怎來的縮骨功「捐」了過去鄰居的露台進屋，應該是太驚而「捐」入客廳的其中一個櫃底下。「其實傳心師形容的景象，正正是二虎那時見過的場面，那刻我覺得真的有點不可思議呢！」她說。

由最初抗拒養貓至今成為貓奴5年的歲月，盧覓雪形容自己是「情不自禁墮入愛河」，如今她更是有貓萬事足，若不是重提養牠們的事，她亦早已把大師的5年內必旺姻緣事忘記了。她笑道：「可能大師測中的姻緣正是我和一虎、二虎的緣份呢！」

記者：郭秀芳