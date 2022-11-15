【明星育兒】3年無間斷密集式訓練　區永權自閉症仔仔蛻變音樂神童

▲ 細仔在區永權及太太悉心照顧下，變成音樂神童。

《東張西望》主持區永權(Albert)與圈外太太Clara在2009年結婚，婚後育有兩名兒子，大仔Aidan及細仔Ambrose。好爸爸區永權經常在網上分享一家四口的幸福照片，也會上節目分享家庭樂事。不過Albert早前於節目中承認細仔約18個月時確診高功能自閉症，當時一家都感到晴天霹靂，Albert積極面對，把握治療黃金期，竟然發現細仔充滿音樂細胞！

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區永權曾於《360秒人生課堂》節目中分享，區永權細仔Ambrose於一歲半時被診斷患上中度及嚴重自閉，當時覺得Ambrose性格雖然開朗，但會逃避與他人有眼神接觸，活於自己的世界中，故帶細仔去接受檢驗，後確診患有高功能自閉症。

區永權回想當日得知細仔患病，與太太均難以接受：「我記得我太太當時買了好多相關的書，我一路揸車，她一邊讀書給我聽、一邊喊，那刻我依然歷歷在目記得。」當時朋友們都覺得Ambrose不似有自閉症，建議他們要再作檢查，但於多間公、私營機構做了多個評估，均確定Ambrose患有自閉症。

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區永權說細仔固執的性格，在行為上表露無遺，「從前在上學搭車的路綫，必須要一樣，如有任何變異，就會在車上大喊。」為了治療好自閉症，區永權與太太連中式的針灸亦不放過，不過最終還是放棄。

細仔針灸3次，每次都喊得很厲害，我跟太太見到都很肉痛，因此停止了。

區永權與太太後來選定一所專門訓練自閉症兒童的私營機構，作密集式訓練及治療，當時逢星期一至五，上午返幼稚園，下午到機構接受三小時訓練，三年從無間斷訓練。雖然過程辛苦，但細仔一年比一年進步，自閉症症狀已經不再明顯。

最近Albert更發現到細仔的音樂細胞，學習打鼓及彈琴，父子四手聯彈，而在打鼓方面，細仔也表現得相當出色，更獲得比賽冠軍，Albert留言說：

人生中第一個打鼓比賽冠軍，的確係一個好開始，加油啊BuBu！如果爸爸將來有第一個音樂會的話，必定誠邀阿Bu擔任鼓手！至於酬勞方面，正所謂：一世人兩父子，無計嘅！



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責任編輯︰王明芳