【飲食謬誤】男子每日吃蔬菜血壓突飆至150　醫生揭因一舉動惹禍

▲ 男子每日吃蔬菜，血壓突飆至150；醫生揭因一舉動惹禍。

多吃蔬菜有益健康，不過烹飪方法出錯，有機會對腎臟及血壓造成風險！台灣家醫科醫師陳欣湄分享案例，一名中年男子每日吃蔬菜，卻在某次體檢報告中顯示血壓飆升至150數值，細問之下發現原來因烹飪時一個舉動惹禍。

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台灣家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，曾向不少有高血壓患者建議可多吃蔬菜，因高鉀可幫助血壓平衡。其中一名50歲男子聽取建議，每日吃蔬菜，並定期覆診，血壓數值均維持在120水平。但某次測量竟飆升至150，細問之下得知，原來男子每次都以煮火鍋的方式吃蔬菜，因此除了蔬菜本身，更連帶吃下吸附的高鈉湯汁。

最後，醫師建議男子，用溫水過一次火鍋煮過的蔬菜再吃，清洗高油鹽分；患者血壓很快獲得平衡。

有腎臟風險、高血壓者需注意

陳醫師補充提醒，鍋物鈉含量很高，雖然進食當下可能不會覺得過鹹，但經常吃就會令身體鈉含量超標，血壓數值飆升。尤其是有腎臟風險或高血壓問題者，一定要注意。她統整前5大鈉含量高的鍋物包括：

酸菜白肉鍋：500kcal、3600mg

麻辣鍋：850kcal、3200mg

薑母鴨：900kcal、2700mg

羊腩煲：700kcal、2400mg

麻油雞：1000kcal、1320mg

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責任編輯：羅嘉欣