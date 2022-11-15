  • 26°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 14:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食謬誤】男子每日吃蔬菜血壓突飆至150　醫生揭因一舉動惹禍

保健美顏 13:58 2022/11/15

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

男子每日吃蔬菜，血壓突飆至150；醫生揭因一舉動惹禍。

多吃蔬菜有益健康，不過烹飪方法出錯，有機會對腎臟及血壓造成風險！台灣家醫科醫師陳欣湄分享案例，一名中年男子每日吃蔬菜，卻在某次體檢報告中顯示血壓飆升至150數值，細問之下發現原來因烹飪時一個舉動惹禍。

最新影片：

台灣家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，曾向不少有高血壓患者建議可多吃蔬菜，因高鉀可幫助血壓平衡。其中一名50歲男子聽取建議，每日吃蔬菜，並定期覆診，血壓數值均維持在120水平。但某次測量竟飆升至150，細問之下得知，原來男子每次都以煮火鍋的方式吃蔬菜，因此除了蔬菜本身，更連帶吃下吸附的高鈉湯汁。

最後，醫師建議男子，用溫水過一次火鍋煮過的蔬菜再吃，清洗高油鹽分；患者血壓很快獲得平衡。

有腎臟風險、高血壓者需注意

陳醫師補充提醒，鍋物鈉含量很高，雖然進食當下可能不會覺得過鹹，但經常吃就會令身體鈉含量超標，血壓數值飆升。尤其是有腎臟風險或高血壓問題者，一定要注意。她統整前5大鈉含量高的鍋物包括：

  • 酸菜白肉鍋：500kcal、3600mg
  • 麻辣鍋：850kcal、3200mg
  • 薑母鴨：900kcal、2700mg
  • 羊腩煲：700kcal、2400mg
  • 麻油雞：1000kcal、1320mg

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【過度進補】男子食羊腩煲配酒隔日昏迷險死　醫生警告一類人士勿胡亂進補
16:01 2022/11/04
【過度進補】男子食羊腩煲配酒隔日昏迷險死　醫生警告一類人士勿胡亂進補
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
12:44 2022/11/03
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
【超市大搜查】長期攝取高鈉損兒童骨骼生長　38款「非高鈉」吞拿魚罐頭排行榜
19:20 2022/11/07
【超市大搜查】長期攝取高鈉損兒童骨骼生長　38款「非高鈉」吞拿魚罐頭排行榜

你可能感興趣

【過度進補】男子食羊腩煲配酒隔日昏迷險死　醫生警告一類人士勿胡亂進補
16:01 2022/11/04
【過度進補】男子食羊腩煲配酒隔日昏迷險死　醫生警告一類人士勿胡亂進補
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
12:44 2022/11/03
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
【超市大搜查】長期攝取高鈉損兒童骨骼生長　38款「非高鈉」吞拿魚罐頭排行榜
19:20 2022/11/07
【超市大搜查】長期攝取高鈉損兒童骨骼生長　38款「非高鈉」吞拿魚罐頭排行榜
健康問題 高血壓 火鍋 養生 醫生 台灣

最高瀏覽

【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴
12:44 2022/11/14
【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴
【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍
11:35 2022/11/14
【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍
【MIRROR成員】AK撐好友洪嘉豪演唱會　再與緋聞女友麻利同場現身
12:30 2022/11/14
【MIRROR成員】AK撐好友洪嘉豪演唱會　再與緋聞女友麻利同場現身