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【搶人才】東瀛遊請「拉麵試食員」　一年飛日本3次包機票酒店【附詳情】

社會 13:33 2022/11/15

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東瀛遊請「拉麵試食員」，一年飛日本3次包機票酒店。（東瀛遊提供）

旅遊業正逐步復蘇，旅行社積極「搶人才」。旅行社東瀛遊宣布招聘兩位「拉麵試食員」 ，試盡當地拉麵，試食專員將於未來一年免費飛日本3次，公司還包三日兩夜機票酒店，任何人即使有正職工作都可以申請。

有興趣人士只要在IG出一個10個字或以內的拉麵食評，標註 @egl_tours 和 #拉麵試食員，及follow東瀛遊 IG page，就能參加選拔。東瀛遊將會選出「最高人氣大獎」及「最具創意大獎」，並於12月9日公布結果，成功的試食員更有可能成為未來日本特色團嘅行程顧問。

拉麵試食員招募，參加方法：

  • 即日至2022年11月25日23:59或之前，在IG出post寫一個10個字或以內的拉麵食評，tag@egl_tours及#拉麵試食員，同時follow東瀛遊IGpage（帳號須設定為公開）
  • 東瀛遊會選出「最高人氣大獎」及「最具創意大獎」兩位試食員於未來一年，指定出發日期免費飛日本3次。
  • 結果會12月9日於東瀛遊FB及IG公佈，另會DM得獎者安排領獎。

最新影片推介：

東瀛遊將於11月19日（星期六）上午10時至下午1時，於尖沙咀漆咸道南45­51號其士大廈5字樓 「寰宇坊」，舉辦招聘開放日，增聘20個不同部門、超過100個職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任、亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等 。現場設有即場面試，求職者準備工作及學歷證明等個人履歷。

東瀛遊將於11月19日舉辦招聘開放日，增聘20個不同部門、超過100個職位。（東瀛遊提供）

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責任編輯：陳麗娜

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