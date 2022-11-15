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【馬仔升呢】馬浚偉獲委當演藝專責委員　成為公職人員：會很盡力地努力

娛樂 14:15 2022/11/15

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馬浚偉獲委派當公職人員。

馬浚偉早年開始由幕前轉型為幕後，擔任多個導監製等工作，去年更獲TVB高層曾志偉及樂易玲的邀請，回巢出任藝員訓練班校長一職。

擁有8年經營補習學校經驗的他，現時兼任港台創作總監，並主持港台節目《同理·繼續傾》，瓣數多多。

【10億遺產】傳馬浚偉承繼巨額財產　馬仔無奈：話有粉絲離世留了10億畀我……

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工務繁忙

近日更有多一項重要任務，馬浚偉在社交平台分享委任信，宣布正式成為演藝專責委員會轄下戲劇類委員。他興奮留言表示：

一個已生效的公職！我會努力，會很盡力地努力！#劇場發展 #表演藝術 #康樂及文化事務署 #指派委員 #文體旅局

根據康文署官方網頁，節目與發展委員會及其轄下6個演藝專責委員會，將就演藝節目（包括本地、內地和海外）的策略、計劃、資源分配及支援新進和小型演藝團體向康樂及文化事務署提供意見，任期由2022年11月1日至2024年10月31日。

去年傳出馬浚偉有意參選2022年的立法會議員，消息傳出後他急發文澄清沒此打算。

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不斷進修

雖然馬浚偉工務繁忙，但依然好學不倦。2020年在北京大學光華管理學院修畢行政人員工商管理碩士課程後，同年再報讀香港浸會大學的中醫學基礎課程，更考獲A級優異成績。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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