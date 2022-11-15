【窮人恩物】買兩餸飯送上門給女友　男友被嫌棄黑面感費解：有咩問題？

▲ 兩餸飯係窮人恩物，男朋友買兩餸飯外賣俾女朋友食，梗係出事啦！

兩餸飯係窮人恩物，所以標籤了「平」，若果男朋友買兩餸飯俾女朋友食，分分鐘被嫌棄。有港男在網上發文，表示日前購買兩餸飯給女友，結果遭對方黑面嫌棄，港男費解：「我真係諗咗好耐都唔明，兩餸飯有咩問題？」

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該名港男日前在香港討論區發文，主題是「女朋友嫌棄我買兩餸飯畀佢食」，指女朋友放假不願出街，著他買外賣到她的住所，「佢又唔講佢想食咩，咁我咪求其買。」港男的求其買，就是兩餸飯，皆因平靚正！

港男到達女朋友住所後，把外賣遞上，女朋友打開個外賣見到是兩餸飯，即面露不悅，

黑晒面，話做咩要買埋依啲畀佢食，又嫌食cheap晒。

港男坦言，兩餸飯又好食又抵食，又平又大份！有時仲有飲品送！何解會惹女友厭，「買個兩餸飯畀女朋友食，佢都要畀說話我聽！我真係諗咗好耐都唔明，兩餸飯有咩問題，兩款餸都冇一樣啱佢食咩？定下次我叫三餸飯唔知佢會唔會開心啲呢？起碼貴多幾蚊...」

貼文一出，即引起熱議，唔少網民批評樓主的女朋友好港女，著他分手止蝕，「分手啦 大家都唔夾」、「呢D衰X港女！飛X咗佢啦」、「恭喜你有個高貴女友，你應該去五星級酒店買外賣先至合佢身份！」、「無錢咪分手囉，港女唔滿意一係分手一係你令佢滿意，有其他選擇咩」，有網民勸樓主揾過個唔會嫌棄他買兩餸飯的女朋友啦！「不是潑火，至理名言 - 貧賤夫妻百事哀！」

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責任編輯︰王明芳