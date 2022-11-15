【著數優惠】友和YOHO減價周低至42折　義大利全自動咖啡機只售$5,598

▲ 友和YOHO減價周低至42折，義大利全自動咖啡機只售$5,598。（友和YOHO圖片）

友和YOHO雙11購物節即日起舉行，多個人氣品牌全線減價，首周品牌包括3M、De'Longhi、logitech、Aurabeat、Haenim及Yohome等，指定品牌產品低至42折，部分送指定禮品。另外，憑滙豐信用卡單一消費滿$1,500即減$200，優惠全店適用。活動詳情即看【下一頁】

品牌優惠 品牌 產品 建議零售價 限定價 Aurabeat 醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機 NSP-PCO AG+ Pro $5,280 $3,799 De'Longhi 全自動咖啡機 ECAM23.420.SW $10,588 $5,598 SKIDY 智能秒速掃讀全語言學習翻譯筆 $799 $739 Yohome 波輪抗菌洗濾一體摺疊式迷你洗衣機 $739 $599 喜臨 UV消毒烘乾機 送SiliPot小熊餐碗連碗蓋 薄荷色/ 粉紅色 + SiliPot 動物湯匙 薄荷色+喜臨牙刷架 $2,888 $2,650 AirSoda AirSoda x B.Duck 小黃鴨台式氣泡機Pro982 送B. Ducks聯乘禮品包，內含玻璃杯、杯墊、酒袋 $1,688 $1,111 3M 家用掛牆/座檯式濾水器 AP2-DT10 DIY自行安裝分流器 $1,490 $839

其餘優惠商品：

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除了可以優惠價買人氣品牌產品之外，選購指定產品更可獲贈指定禮品。在優惠期內，購買AirSoda x B.Duck 小黃鴨台式氣泡機Pro982，即送B. Ducks聯乘禮品包，內含玻璃杯、杯墊、酒袋等。

11月滙豐信用卡專享優惠

憑滙豐信用卡滿$1,500即減$200於友和YOHO網上商店，單一消費滿$1,500（不包括運費），並於結帳時輸入優惠碼【HSBCNOV】，及以滙豐信用卡付款，即可享$200即時折扣。

滙豐信用卡雙倍友和積分用滙豐信用卡作任何消費，即可獲雙倍友和YOHO積分，每$1可以當2分，下次購物可以當錢使用。

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責任編輯：陳麗娜