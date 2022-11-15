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【超能使者】劉佩玥性情大變陳展鵬「捉姦在床」　監製爆有超能使者身亡

娛樂 14:08 2022/11/15

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台慶劇《超能使者》近日正播映中，監製文偉鴻過往作品由《使徒行者》至《鐵拳英雄》均掀起「全城競猜熱」，今次《超能使者》亦不例外，雖然劇集還有14集才大結局，但網民對於Final Boss已有不同揣測。

近日討論度較高的「嫌疑人物」則非阿鏈妻子淑敏（劉佩玥Moon飾）莫屬，網民主要質疑她對阿鏈(陳展鵬飾)與Q姨（唐詩詠飾）出雙入對「零呷醋」，並認為對阿鏈冇「性」趣的她忽然懷孕相當有可疑。

網民留言：「Moon唔懷疑展鵬同詩詠嗰吓奇」、「Moon個BB唔係展鵬嘅」、「想知Moon有乜秘密」，更有網上消息指淑敏與阿鏈婚姻凍過水。日前Moon接受《東張西望》訪問時，便大賣關子兼爆料謂：「嚟緊係仲大鑊過離婚！」令期待指數倍升。

而劇情發展至昨（14日）晚一集，剛宣布懷孕的淑敏因不滿阿鏈一再動用「生B基金」給叔仔鍾孝添（黃庭鋒飾）還債，抑壓多時的她將憤然離家。

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Q姨阿鏈身陷險境

據知Moon飾演的淑敏，接下來將180度性情大變，更會紅杏出牆？！全新《超能使者》預告片於昨（14日）晚在官方社交網釋出，先是淑敏淡淡然對阿鏈說：「離婚啦，我哋冇彎轉。」

阿鏈則苦苦哀求：「對唔住呀，我真係唔知我原來咁多嘢做得唔好，畀次機會我，我哋可以返轉頭架……唔好離開我啦老婆……」語畢兩人相擁哭成淚人。

淑敏喺於生命受威脅時仲離奇地展現魅惑眼神。

豈料尾段卻突然「筆風急轉」，穿上性感睡衣的淑敏疑似遭捉姦在床，大受打擊的阿鏈更是一手叉頸、一手擸刀，惟淑敏全程竟面無懼色，更離奇地展露出魅惑感十足的神秘眼神；同一時間，Q姨則因發現驚天大秘密而與阿鏈齊齊深陷險境……

問到淑敏到底隱藏著甚麼秘密？監製Jazz大賣關子說：「只能夠講淑敏絕對係關鍵人物，嚟緊仲會有『超能使者』死，相信觀眾一定會意想不到。」

最新影片：陳瀅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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