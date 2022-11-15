【天才神童】IQ162高過愛因斯坦霍金　英11歲男童盼入劍橋牛津讀數學

▲ 英國一名11歲男童智商高達162。

如果孩子天賦過人，家長只要加以栽培必能成才。英國一名11歲男童智商高達162，比兩名天才物理學家愛因斯坦和霍金還要高。這位神童愛玩數獨及扭計骰，希望將來入讀劍橋大學或牛津大學修讀數學。

據英國傳媒報道，來自英國列斯（Leeds）的11歲男童Yusuf Shah在學校總被人稱讚他很聰明，他一直想知道自己是否全球最聰明的2%人，於是接受國際天才組織門薩學會（Mensa）的智商測試，結果他的智商高達162。Yusuf的爸爸Irfan指出，「這是一項很難準備的考試，我們沒有做甚麼特別針對智商測試的。」

最新影片︰

父母教育成為努力的人

在門薩智商測試中，Yusuf需在3分鐘內回答15條問題，但他誤以為是在13分鐘內回答，因此只能匆忙回答了問題。儘管如此，Yusuf的表現很好，成為全球最聰明的1%人，並且獲得了最高分，證實是IQ 162的天才。

Yusuf的媽媽Sana對於兒子成為家族首位參加門薩測試的人，感到非常自豪。她原本有點擔心，兒子會被當日參加門薩測試的成年人嚇倒，但他做得很出色。爸爸Irfan跟兒子說，「你爸還是比你聰明」，他分享教養之道︰

即使你有天賦，你也必須是最努力的人。

立志入讀劍橋或牛津

雖然Yusuf對地理感興趣，但他對數學更是情有獨鍾。他曾受邀與較高年級的學生一起學習數學，但他的父母認為「為了他的社交發展，我們希望他與同齡人一起學習」。Yusuf在閒暇時喜歡玩數獨遊戲和扭計骰，還熱愛任何能刺激他大腦的事情。

2019年，當時7歲的Yusuf發現了一個數學現象，Irfan聯繫了劍橋大學的一位數學教授，對方解釋了這種現像。Yusuf希望將來在劍橋大學或牛津大學學習數學，但與此同時，他要為中學入學試作準備。至於他8歲的弟弟Khalid也想長大後參加門薩測試，並已開始追隨哥哥的腳步，對扭計骰產生了興趣。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳