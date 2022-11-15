【著數優惠】實惠減價貨低至2折　43寸智能電視只售$2,780

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Pricerite實惠【新年早佈置 搶貨迎新春】

Pricerite實惠推出多項迎新春購物優惠，家品部精選貨品低至2折，傢俬部精選貨品低至6折之餘，更推出最高$5,000的即減優惠。實惠亦同步推出全新STAPLE百搭傢俬系列及家品-MESH百變層架系列，提供多個家居佈置方向及選擇，讓你靈活按家居環境設置所需。所有貨品及優惠數量有限，售完即止。

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Pricerite實惠【新年早佈置 搶貨迎新春】優惠活動

日期：202２年11月15日至12月5日

分店：全線分店、網店、手機APP

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即日起至12月19日，於Pricerite實惠門市或網店購物可獲取印花，便可低至19折以印花獨家換購石墨烯抑菌恆溫被。買指定家品更可額外多送一個印花。

活動印花派發日期：即日起至2022年12月19日

換購日期：即日起至2022年12月26日

換購所需印花: 會員15個 ︳非會員20個

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責任編輯：陳麗娜

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