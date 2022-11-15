【非禮菲傭】涉住所兩度非禮菲傭　8旬前醫生申終止聆訊被拒

▲ 被告APTHORP Brian Drew。（資料圖片）

八旬英藉前醫生涉於2018年起，在住所內兩度非禮菲傭，否認兩項非禮罪，案件今（15日）於東區裁判法院開審。辯方指涉案片段已被刪除，現時呈堂片段是由事主發送至外傭組織，並非原片，申請永久中止聆訊，裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，拒絕辯方申請。

英藉被告APTHORP Brian Drew（84歲），報稱退休人士，被控兩項非禮罪。控罪指，被告於2018年11月至2019年4月4日間，以及2018年9月11日在香港壽山村道住所兩度猥褻侵犯X。

辯方今於庭上申請永久中止聆訊，指涉案片段已被刪除，現時呈堂片段是由事主發送至外傭組織，並非原片。辯方指，片段對審訊相當重要，欠缺原片對審訊不公平。辯方又指早前索取的醫療報告顯示，被告患有認知障礙症等健康問題，或不適合審訊。

控方指，若辯方質疑證人的可信性，可於盤問時處理。至於有關被告的健康問題，控方認為合適的方法是於較早時間處理，而並非於審訊時才處理，這或會影響公眾利益。

辯方又指，由於較早前才索取醫療報告，故未及時處理。辯方又重申呈堂片段有所局限，未能全面反映事件。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，拒絕辯方永久中止聆訊申請。

案件今午續。

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記者：梁錦麟