【非禮菲傭】涉住所3度非禮菲傭　8旬退休醫生否認3罪開審

▲ 被告APTHORP Brian Drew。（資料圖片）

八旬英籍退休醫生涉於2018年起，在住所內3度非禮四旬菲傭，否認3項非禮罪，案件今（15日）於東區裁判法院開審。事主作供稱，在擔任被告家傭前曾簽下文件，當中指明需替家中長者按摩下肢，在不足1個月後，遭被告以身體檢查為由，要求她脫去衣服及被撫摸胸部。事主又指，被告施淫前曾要求她跟隨至睡房，又稱「我是醫生，相信我（Trust me, I am doctor)」。

英藉被告APTHORP Brian Drew（84歲），報稱退休人士，原被控2項非禮罪，今加控1項非禮罪。經修定控罪指，被告於2018年11月底至12月初期間、2019年4月4日，以及2018年9月11日在香港壽山村道住所3次猥褻侵犯X。

菲籍事主X作供稱，她於2018年9月初受聘為被告家傭，X指簽下的文件指明需替家中長者按摩下肢。X指，同月11日，當時只有X與被告在家，被告曾要求她跟隨至睡房，又稱「我是醫生，相信我（Trust me, I am doctor)」。

X續指，被告隨後要求替她作身體檢查，又要求她脫去衣服。X當時曾質疑為何在睡房內作身體檢查，但在被告取出聽筒後，X將上衣掀起。被告又要求X脫去胸圍，惟X未能脫去胸圍，最終由被告替她脫去。X指，她遭被告脫去胸圍後感到尷尬，於是閉上雙睛，被告隨後再玩弄及撫摸X的胸部。

辯方今早曾於庭上申請永久中止聆訊，指涉案片段已被刪除，現時呈堂片段是由事主發送至外傭組織，並非原片。辯方指，片段對審訊相當重要，欠缺原片對審訊不公平。辯方又指早前索取的醫療報告顯示，被告患有認知障礙症等健康問題，或不適合審訊。

控方指，若辯方質疑證人的可信性，可於盤問時處理。至於有關被告的健康問題，控方認為合適的方法是於較早時間處理，而並非於審訊時才處理，這或會影響公眾利益。

辯方又指，由於較早前才索取醫療報告，故未及時處理。辯方又重申呈堂片段有所局限，未能全面反映事件。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，拒絕辯方永久中止聆訊申請。

案件明（16日）續。

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記者：梁錦麟