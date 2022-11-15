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【死因研訊】患血管瘤漢留院不治死因研訊　廣華被指4次拒絕接收死者

社會 14:59 2022/11/15

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仁濟醫院外科醫生梁國達出庭作供。（陳曉欣攝）

67歲男子於2019年因腹部不適而被送往仁濟醫院急救，被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度指病人血壓偏低而拒絕接收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後身亡。死因庭今（15日）就事件展開研訊，仁濟醫院外科醫生指，死者起初血壓偏低，經輸液及注射強心針後血壓回升和清醒，符合轉院要求的指引，認為死者當時有得救，但廣華醫院均拒絕接收死者。

死因庭今展開研訊，死者蔡志德，終年67歲。醫管局以利害關係方列席。

死者胞妹蔡慧冰供稱，死者於2019年3月25日晚飯後腸胃不適，翌日凌晨被送到仁濟醫院急救，被診斷出血管瘤撕裂，院方指沒有血管外科，需轉送廣華醫院治療，但對方拒絕接收。死者同日早上被送到瑪麗醫院，當時已失血過多，出現肝衰竭，在深切治療部陷入昏迷，延至4月3日不治，終年67歲。死者胞姊質疑廣華醫院為何拒收死者。

仁濟醫院外科醫生梁國達供稱，電腦掃描顯示死者有腹部大動脈撕裂情況，仁濟欠缺相關設備及血管科專家，需轉往聯網血管中心治療，當日由廣華醫院負責接收病人。

梁供稱，3月26日凌晨3時半，死者血壓低於80，但仍然清醒。梁期間兩度聯絡廣華醫院，要求對方接收死者及動手術，認為死者當時「有機會救返，要做啲嘢」惟廣華均指死者血壓偏低，不宜轉院。

及至凌晨4時許，梁供稱，院方替死者注射強心藥後，血壓回升至88及清醒，符合轉院指引要求。梁遂兩度聯絡廣華醫院及要求接收死者，惟廣華副顧問醫生稱，死者血壓低和曾使用強心藥，不宜轉院，僅指示繼續為死者搶救。梁又指，仁濟曾提出預備手術室，邀請廣華醫院派員到仁濟醫院動手術，惟亦被拒絕。

梁續供稱，即使廣華醫院拒收死者，但他與其團隊認為死者仍有機會獲救，因此聯絡其他醫院。直至清晨6時許，終獲瑪麗醫院接收死者。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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