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【復常之路】李家超：不再討論「0+幾多」　風險可控會盡量減少限制

政治 15:15 2022/11/15

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特首李家超。（馮漢柱攝）

特首李家超昨日接受TOPick專訪時明言，「0+3」方案一定有優化，且不斷在優化，又認為要放棄「0+0」說法，因各人理解不同。

「不用理0+幾，我們目標是以最少限制，提供最大活動空間，並在可控下邁進。」

他今日出席行政會議前記者會時再次表明，不會再去討論本港是「0+幾多」，最重要一點是，本港沒有集中隔離，在管控疫情方面，是用一個風險管理的方法，強調會盡量在可控的情況下容許最大的活動空間。

全國僑聯副主席盧文端則在報章上撰文，形容本港現在的0+3，差不多等於是0+0，至於為何不直接稱為0+0，盧文端稱，港府這樣做，是有特別考慮，最重要還是要顧及內地方面的看法，若港府將入境檢疫稱之為0+0，內地以為香港「完全不設防」，香港向內地提出進一步港人進入內地的安排，難度就大得多。

李家超在專訪中又提到，在防疫上，香港仍存在不確定因素，包括冬季流感及變種病毒。至於冬季流感過後，港府可否大幅放寬？李家超沒正面回應，只強調每次優化防疫措施，都會累積更多數據，確保推出的新措施有足夠安全系數，可處理面對的風險。他透露，香港每日確診數字由5,000宗左右，升至逾6,000宗，仍在現下所設的安全系數之內，但若出現更多不確定因素，則需再評估。

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責任編輯：林曉君

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