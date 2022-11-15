【塌樹】西貢塌樹阻路 普通道實施單線雙程行車措施 社會 15:32 2022/11/15 分享： 分享： 熱門 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ (馬路的事 (即時交通資訊台)FB) 運輸署今日（15日）下午3時7分表示，因塌樹，普通道近萬年街現已實施單線雙程行車措施。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：余思嵐 相關文章 【非法禁錮】油麻地23歲女全身多處瘀痕 曾遭4男車上毆打 今日 09:13 【非法禁錮】油麻地23歲女全身多處瘀痕 曾遭4男車上毆打 【疫苗通行證】市民被拒進入政府設施逾半年冀彈性處理 議員批過度及不合比例措施影響發展機會 今日 09:30 【疫苗通行證】市民被拒進入政府設施逾半年冀彈性處理 議員批過度及不合比例措施影響發展機會 【說好香港故事】李家超將赴泰國出席APEC領導人會議 率逾20人貿易代表團【不斷更新】 今日 09:40 【說好香港故事】李家超將赴泰國出席APEC領導人會議 率逾20人貿易代表團【不斷更新】 【消委會】今年接網上平台預訂活動投訴較同期升3倍 包括投訴人原定日期無法使用主題公園門票 今日 10:44 【消委會】今年接網上平台預訂活動投訴較同期升3倍 包括投訴人原定日期無法使用主題公園門票 【消委會】25款魚油補充劑有污染物 「楓之寶」、「Nutronic」致癌物量超歐盟標準 今日 10:19 【消委會】25款魚油補充劑有污染物 「楓之寶」、「Nutronic」致癌物量超歐盟標準 【盜竊案】沙田男子踢波遭偷走斜揹袋 失16萬元勞力士名錶及逾萬元財物 今日 11:34 【盜竊案】沙田男子踢波遭偷走斜揹袋 失16萬元勞力士名錶及逾萬元財物 【兩地通關】盧文端稱0+3實際等於0+0 港府沒明言因顧及內地觀感 今日 12:38 【兩地通關】盧文端稱0+3實際等於0+0 港府沒明言因顧及內地觀感 【好去處】「港鐵紅葉專車」周日回歸 附最佳觀賞時間 今日 13:35 【好去處】「港鐵紅葉專車」周日回歸 附最佳觀賞時間 【工業意外】青衣貨倉男工疑被貨物壓到受傷 送院治理 今日 15:17 【工業意外】青衣貨倉男工疑被貨物壓到受傷 送院治理 你可能感興趣 【非法禁錮】油麻地23歲女全身多處瘀痕 曾遭4男車上毆打 今日 09:13 【非法禁錮】油麻地23歲女全身多處瘀痕 曾遭4男車上毆打 【疫苗通行證】市民被拒進入政府設施逾半年冀彈性處理 議員批過度及不合比例措施影響發展機會 今日 09:30 【疫苗通行證】市民被拒進入政府設施逾半年冀彈性處理 議員批過度及不合比例措施影響發展機會 【說好香港故事】李家超將赴泰國出席APEC領導人會議 率逾20人貿易代表團【不斷更新】 今日 09:40 【說好香港故事】李家超將赴泰國出席APEC領導人會議 率逾20人貿易代表團【不斷更新】 運輸署 西貢