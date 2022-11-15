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【塌樹】西貢塌樹阻路　普通道實施單線雙程行車措施

社會 15:32 2022/11/15

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(馬路的事 (即時交通資訊台)FB)

運輸署今日（15日）下午3時7分表示，因塌樹，普通道近萬年街現已實施單線雙程行車措施。

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責任編輯：余思嵐

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