【播錯國歌】韓媒引述主辦方稱無收過港隊提交國歌　葉劉淑儀認為錯不在運動員

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亞洲七人欖球系列賽，播錯香港國歌事件現「羅生門」。有南韓媒體引述主辦單位一名公關人員表示，沒有收到香港隊提交的國歌，與香港欖球總會、特區政府昨日說法，出現不一致之處。

播錯國歌事件繼續發酵，南韓媒體《韓國時報》引述主辦單位一名公關人員稱，事前要求各參賽隊伍提交國歌錄音，但沒有收到香港隊提交的國歌，工作人員在網上搜索「香港國歌」，並把置頂結果保存在名為「香港」的電腦文件夾內。

報道又指，亞洲欖球總會有提醒南韓主辦方，應為香港隊播放中國國歌，但主辦方無法刪除已下載的錯誤歌曲，並已交予廣播團隊，最終播放了錯誤的歌曲。

特區政府前日的聲明指：「根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉。他們確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。」

特首李家超今日再回應事件時，無回應本港警方會否前往南韓調查，僅表示：「（主辦機構）沒有播放我們國家的國歌，而是播放了一首與2019年『黑暴』和『港獨』肆虐有緊密關係的歌，我已經表明是不能接受，並表示強烈反對和抗議。警方會調查這件事，在警方未有結果前我會交給警方處理，而警方是有充分經驗處理這方面的案件，亦會按調查的發展，採取適當的行動。」

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，認為錯不在運動員：「我看見有一些很錯愕的表情，很難要他們問責或如何處分他們，如果我是運動員也會很奇怪地站在這裏，不會期望一個運動員立刻跑去走主辦人要停播、播錯，運動員不會做這些，這是領隊要做。」

她續指：「播錯了一個香港普遍認為可能觸犯國安條例的歌曲，是暴亂2019年經常播放的歌曲，我相信不是一個意外。」

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責任編輯：胡偉明