【in the round】許廷鏗投資逾七位數開四面台　Alfred凡事親力親為：係歌手+老闆+員工

▲ 許廷鏗（Alfred）將於今年年底自資開個人演唱會。

許廷鏗（Alfred）自去年成立自家音樂廠牌「自許紀錄唱片有限公司」後，馬不停蹄推出不同音樂企劃。

Alfred於今天（11月15日）正式宣布以唱片公司老闆身分自資舉辦個人演唱會，自許紀錄唱片主辦【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022將於本年度12月30及31日假九龍灣國際展貿中心舉行。

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逾七位數製作費

雖然暫時未能成功申請更大演出場地，但Alfred亦繼續不惜工本堅持開四面台，投資超過七位數字製作費，希望入場觀眾能近距離享受高質視聽體驗，望以誠意報答一眾久等的樂迷。

有別於以往偶像派靚仔造型，是次演唱會海報以本地品牌再造紙及蜂巢包裝紙製作服飾，遮掩半面的照片亦令演唱會主題帶點神秘感。

Alfred不賣關子直認「今次演唱會大家見到嘅許廷鏗的確會同以往會唔同，係一個經歷疫情後蛻變咗嘅許廷鏗，一個真實而自由自在嘅獨立歌手，係一個我自己都好鍾意見到嘅許廷鏗，就好似張海報咁，眼神好堅定，我覺得入場睇嘅樂迷都會鍾意呢個我 。」

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凡事親力親為

Alfred亦大談是次演唱會的命名原因，他娓娓道來的說：「依家嘅我無咗大公司背景，咁樣反而多咗一啲新嘅樂迷。但對一啲十三年前開始追隨我嘅樂迷嚟講，我知道佢地多少都會唔慣，所以都用呢兩年去同大家一齊成長。 其實in the round本身係形容其中一類雕塑，係指無依附背景、觀眾可以從四面八方都欣賞到嘅雕塑。真係好適合形容自己呢刻嘅狀態，正正就係希望入場嘅大家，可以用自己喜歡嘅角度去感受呢個無背景嘅許廷鏗，我都好期待自己嘅演出。」

日前接受網上平台「熊仔頭」訪問，因真性情而被主持及網民大讚，問道Alfred成為獨立歌手後是否比較敢言，他一貫謙虛補充「以前一直有好多公司同事幫手，好多事情都唔洗自己處理，大家就難啲接觸到我本人。依家唔同啊！既係歌手又係老闆又係員工。自己開唱片公司，所有事情要親力親為，就連今次演唱會要申請臨時公眾娛樂場所牌照，都係我自己揸車去交㗎！大家真係要多多支持！」

【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022

日期：12月30及31日（星期五及星期六）

時間：8:30PM（12月30日）；9:30PM（12月31日，跨年）

地點：九龍灣國際展貿中心匯星（Star Hall, KITEC）

票價：$800 / $600

優先發售：11月24日KKday優先訂票；11月29日KKBOX付費會員優先發售

公開發售：12月2日快達票公開發售