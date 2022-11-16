【兒童護眼】接觸電子奶嘴宜及早護眼　營養師建議幼兒多吸收葉黃素DHA

▲ 營養師建議幼兒多吸收葉黃素、DHA與維他命A，有助護眼。

新一代的小朋友無可避免使用電腦、手機等電子產品，更有不少家長依賴了電子奶嘴去照顧小朋友，活在電子世代的孩童，照顧視力便成為現代父母的重要課題之一。有營養師就此提出了小朋友可攝取3大營養素去保護視力發展，並可配合4大生活習慣，令小朋友擁有健康的眼睛。

兒童護眼方面，除了制定使用電子產品時間及規則外，很多家長問台灣營養師張語希該如何補充營養，讓小朋友在幼兒時期好好保養眼睛，張語希於是日前在facebook專頁分享了「2大重點保護孩子的眼睛」，從飲食及生活習慣做起去護眼。

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葉黃素、維他命A與DHA

護眼飲食上，張語希強調大前題是均衡攝取各類食物，就能得到眼睛發展所需的各種營養。當中以下3大營養素可多攝取︰

1. 葉黃素︰葉黃素存在眼睛的水晶體、視網膜、與黃斑部處，具有抗氧化能力，可減少眼睛受到氧化傷害，保護視網膜，且可助眼睛吸收藍光，避免傷害視網膜與黃斑部。富含葉黃素食物包括深綠色蔬菜，如椰菜花、菠菜、甘藍菜、番薯葉等，以及紅黃橙色蔬果，如南瓜、甜椒、粟米、提子、奇異果等。

2. 維他命A︰維他命A是視網膜內感光色素的組成成分，若不足會使視網膜內感光色素缺乏，而出現夜盲症。富含維他命A的食物有蛋黃、牛奶等奶製品、肝臟、魚肝油、胡蘿蔔、菠菜、番茄和南瓜等。

3. DHA︰DHA是眼睛視網膜的重要成分，是嬰幼兒視力與腦部發展的重要物質，而含豐富DHA食物有深海魚類，如三文魚、鯖魚和吞拿魚。

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4大生活習慣護眼

日常生活如何去讓孩子視力保健，張語希建議可依從以下4項項目︰

1. 適當刺激嬰幼兒視力，助視力發展︰白天要拉開窗簾，讓BB接受自然光的光線刺激，平時可使用黑白圖卡或懸吊玩具吸引寶寶的視線；盡量避免都使用同一側餵奶，才可平均刺激到兩眼的視力。

2. 養成良好用眼習慣︰避免長時間用眼，不讓嬰兒接觸電子產品，台灣的國民健康署建議2歲以下的寶寶完全不要接觸電視和電腦等產品，2至6歲應限制在每天1至2小時以內。平常可以多帶孩子到戶外活動。

3. 家中注意充足、舒適的採光，盡量關燈睡眠︰有研究指出，嬰幼兒睡眠時不關燈，會增加其患近視眼的可能性。

4. 早期發現早期治療︰平常可多注意孩子用眼狀態，若有異常要即早請醫生評估，孩子3、4歲時，可帶孩子作一次完整的眼睛及視力檢查，即早發現弱視的現象，才不會錯過矯正治療黃金期。

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責任編輯︰王明芳