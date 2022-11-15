【言語治療】疫情致孩子錯失語言發展黃金期　專家3招改善語言能力別忽略聽力

▲ 言語治療師秦蓁博士提出3大方法改善孩子的語言能力。（有關機構提供）

疫情出生的孩子一出世戴口罩，與家庭以外的人交流機會甚少，即使踏入後疫情時代，不少家長對於playgroup或聚會等依然可免則免，原來這樣分分鐘會令小朋友錯失語言發展的黃金期，影響語言能力。言語治療師秦蓁博士表示，0至6歲是小朋友語言發展黃金期，而0至3歲的腦部發展是更為關鍵，錯過了就無法重來。

曾任香港大學言語及聽覺科學系榮譽助理教授、現為香港言語及吞嚥治療中心顧問的秦蓁博士指出，若不想孩子白白浪費語言發展吸收最快的階段，除了與小朋友多談天，其實聆聽對小朋友的語言發展亦是一個非常重要的元素。她建議家長可以在日常生活裡讓小朋友多聽故事，可訓練他們的聆聽能力，幫助小朋友打好閱讀基礎，又能發展他們的想像力。

家長想幫助小朋友語言發展，可參考以下建議：

1. 聽故事訓練聽覺理解

秦蓁博士指：「聆聽對語言發展十分重要，小朋友需要透過聆聽模仿和觀察家長的嘴型，才會學習不同的發音。而『聆聽理解』就是關於小朋友怎樣理解說話。例如：小朋友聽到老師的指令，然後去進行該指令，這一系列的行為都會輔助小朋友的閱讀能力。因為學習語言時，單靠看字並未能直接理解到字的意思，而是需以聲音元素輔助。所以聆聽理解訓練會幫小朋友打好閱讀基礎。」

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哈佛大學的閱讀專家便曾指出，小朋友的聽覺理解能力強，往往超越他們在視覺上的閱讀能力。秦博士建議，可以多讓小朋友聽故事，有助他們學習正確發音、多樣化的詞彙，及如何組織句子，有助提升他們的語言表達能力。

另外，秦博士指，多聽故事亦可以培育小朋友的想像空間。「他們會透過聽故事將故事的情景想像出來，然後在腦海裡組織，這些行為都可以豐富小朋友的想像力。」所以訓練小朋友聽覺理解，能為學習打下良好基礎。

▲ 秦蓁博士建議家長以Edutainment訓練孩子的聆聽理解。（有關機構提供）





2. 「Edutainment」寓學習於玩樂

「Edutainment」即教育（Education）結合玩樂（Entertainment），提倡讓小朋友一邊學習一邊玩，透過享受遊戲的過程而享受學習，更能鞏固所學習到的知識。秦博士建議家長以Edutainment訓練孩子的聆聽理解，如家長可以在家裡為較小的幼兒選擇有聲音的玩具，提升小朋友的聆聽靈敏度。

而稍大一點的小朋友，家長可以給一些清晰的指令，與小朋友玩藏寶遊戲，例如讓他們找出在枕頭下面的鉛筆等的互動遊戲。這類型的聽覺遊戲不但能訓練孩子的聆聽能力，而且能讓孩子樂在其中。

3. 少批評多讚賞助建立自信

秦博士提醒，語言學習需要有溝通和互動，才是對小朋友最好。如想讓小朋友建立學習自信，最直接的方法，就是在與小朋友進行Edutainment方式的遊戲學習時，要一起投入遊戲，讓小朋友更認真投入其中，亦即是更投入學習。

與小朋友玩耍的時候最重要的是少批評、多讚賞，如果在玩耍時家長都向小朋友提出『你應該這樣……』、『你不應該這樣……』等評價，其實會令小朋友深受打擊。

因此，她建議家長在玩耍時給予多些深層的鼓勵和讚賞給小朋友，例如：「原來你覺得這個情景是這樣的，我覺得你的想法很特別」等，這些讚賞會讓小朋友覺得自己很獨特，從而提升他們的學習自信。

▲ 父母可使用歐美盛行的互動型音響玩具，錄下故事讓孩子隨時重溫。（有關機構提供）

善用互動型聽覺玩具

假如在職父母平日沒有太多時間為小朋友準備遊戲，可參考歐美父母流行的Edutainment模式，善用互動型音響玩具輔助，除了可播放故事，亦備有錄音功能，鼓勵小朋友與父母錄下親子創作，孩子亦可自主地隨時重覆收聽故事。

小朋友在遊戲及聽故事時，可以學習到正確發音同時更易吸收新詞彙。而且父母亦可發揮創意，即使父母需要上班，亦可預錄一些提示，讓小朋友在家中跟著提示玩藏寶遊戲，例如可預先藏起小朋友喜愛的卡通人物公仔，讓他們跟據錄音提示尋找。

如果是幼兒的話，玩具的操作亦應簡單直接，互動型音響玩具是只需要小朋友在盒面上放上卡通人物公仔，便會自動播放不同的故事、音樂或歌曲。這類互動型聽覺遊戲，不但能訓練孩子的聆聽能力，而且能讓孩子樂在其中，讓家長與小朋友建立親子關係。

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責任編輯︰林綺玲