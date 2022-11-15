  • 24°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 19:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】40個政黨社團合辦二十大精神分享會　駱惠寧本周四主講

政治 16:17 2022/11/15

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

據了解，40個政黨、社團等本地組織，本周四將合辦「香港社會各界中國共產黨第二十次全國代表大會精神分享會」，中聯辦主任駱惠寧會擔任主講嘉賓。（經濟日報資料圖片）

中共二十大上月舉行，40個政黨、社團等本地組織，本周四將合辦「香港社會各界中國共產黨第二十次全國代表大會精神分享會」，中聯辦主任駱惠寧會擔任主講嘉賓。

分享會本周四下午在金鐘一間酒店舉行，40個合辦的組織，包括民建聯、工聯會等5個建制政黨，以及本港六大商會、港九新界三大社團聯會、香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會等。

出席嘉賓還包括全國政協常委兼中總會長蔡冠深、科大校長葉玉如、工聯會會長吳秋北等；出席者要在會前48小時，進行核酸檢測，活動當日亦要快測陰性證明。

駱惠寧上月接受《人民日報》海外版訪問時指，二十大報告有關「一國兩制」的論述，提出一系列新理念新思想新戰略，充分體現以習近平為核心的黨中央，對「一國兩制」事業的高度重視和對港澳工作規律的深刻把握，是推動香港從由亂到治走向由治及興的行動指南，必將得到包括香港同胞在內的全國人民的衷心擁護。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
18:03 2022/10/28
【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
【中共二十大】中聯辦召開領導班子會議　強調要全面準確貫徹一國兩制方針
22:05 2022/10/25
【中共二十大】中聯辦召開領導班子會議　強調要全面準確貫徹一國兩制方針
【中共二十大】駐港公署舉辦二十大精神宣介會　逾百外國機構及商會代表參與
19:00 2022/10/28
【中共二十大】駐港公署舉辦二十大精神宣介會　逾百外國機構及商會代表參與

你可能感興趣

【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
18:03 2022/10/28
【中共二十大】李家超籲政府領導官員及全體公務員　深入學習貫徹二十大精神
【中共二十大】中聯辦召開領導班子會議　強調要全面準確貫徹一國兩制方針
22:05 2022/10/25
【中共二十大】中聯辦召開領導班子會議　強調要全面準確貫徹一國兩制方針
【中共二十大】駐港公署舉辦二十大精神宣介會　逾百外國機構及商會代表參與
19:00 2022/10/28
【中共二十大】駐港公署舉辦二十大精神宣介會　逾百外國機構及商會代表參與
葉玉如 駱惠寧 吳秋北 中國共產黨 蔡冠深 工聯會 民建聯 習近平 中聯辦 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴
12:44 2022/11/14
【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴
【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍
11:35 2022/11/14
【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
16:15 2022/11/14
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】