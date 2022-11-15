【中共二十大】40個政黨社團合辦二十大精神分享會　駱惠寧本周四主講

▲ 據了解，40個政黨、社團等本地組織，本周四將合辦「香港社會各界中國共產黨第二十次全國代表大會精神分享會」，中聯辦主任駱惠寧會擔任主講嘉賓。（經濟日報資料圖片）

中共二十大上月舉行，40個政黨、社團等本地組織，本周四將合辦「香港社會各界中國共產黨第二十次全國代表大會精神分享會」，中聯辦主任駱惠寧會擔任主講嘉賓。

分享會本周四下午在金鐘一間酒店舉行，40個合辦的組織，包括民建聯、工聯會等5個建制政黨，以及本港六大商會、港九新界三大社團聯會、香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會等。

出席嘉賓還包括全國政協常委兼中總會長蔡冠深、科大校長葉玉如、工聯會會長吳秋北等；出席者要在會前48小時，進行核酸檢測，活動當日亦要快測陰性證明。

駱惠寧上月接受《人民日報》海外版訪問時指，二十大報告有關「一國兩制」的論述，提出一系列新理念新思想新戰略，充分體現以習近平為核心的黨中央，對「一國兩制」事業的高度重視和對港澳工作規律的深刻把握，是推動香港從由亂到治走向由治及興的行動指南，必將得到包括香港同胞在內的全國人民的衷心擁護。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明