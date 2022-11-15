【最新疫情】今增5,951宗確診　另多9宗XBB及4宗BQ.1.1本地個案

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本港今（15日）新增5,951宗確診，其中本地感染佔5,431宗、輸入佔520宗，另多13確診病人離世。

新增520宗輸入個案中，306宗涉及機場檢測樣本、136宗涉及第1至3日樣本，餘下78宗涉及第4至7日樣本。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0%及86.4%。截至今日零時零分，本地個案中亦累計發現33宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及35宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，共683間學校呈報1,281宗確診，有22間學校共30班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，9間安老院舍，共9名院友及2名職員確診，42名院友及6名職員需要檢疫；1間殘疾人士院舍，共1名院友確診，5名院友需要檢疫

另外，現時共有2,194名確診病人留醫治療，當中316人屬新增病人；新增呈報3名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有40名危殆及45名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

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責任編輯：黃小冰