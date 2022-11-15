【癌症殺手】30多歲港女不明消瘦發燒揭患4期淋巴癌　醫生解構6大先兆+診斷方式

▲ 30多歲港女不明原因消瘦發燒，揭患上4期淋巴癌。

淋巴癌是本港十大癌症之一，醫管局2020年數據顯示，非霍奇金氏淋巴瘤發病數字為1,068宗，死亡數字為397宗，無論在病發或致死率上都排列第八。中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授王紹明醫生接受TOPick訪問時表示，淋巴癌徵狀並不明顯，需經多個檢查及測試才能確認是否患上，而活組織檢查是唯一最真正的確診方法。

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淋巴癌可分為「霍奇金氏淋巴癌」及「非霍奇金氏淋巴癌」，王紹明醫生受訪稱，臨床上9成病人都是非霍奇金氏。而要分類腫瘤可按生長及擴散速度，以及受影響的淋巴細胞種類來判斷，低毒性或慢性淋巴瘤症狀較少，至於高毒性或急性的淋巴瘤，症狀則比較嚴重。從過去20年數字顯示，淋巴癌患者仍以長者較多，整體數字緩慢上升，每年約有數個百分比升幅。

王紹明醫生指出，淋巴癌病徵並不明顯，除了長出不明淋巴結之外，無故發燒不退、大量出汗都可能是先兆：

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淋巴癌發病原因並不明顯，個別可能與某些病毒有關聯，暫未有方法可預防，而要及早察覺也不是易事。

王醫生分享，他曾在數年前遇上一名30多歲的女病人，該名患者本身體質不好，症狀並不明顯，因自身消瘦了許多，以及出現不明原因發燒而去求醫。結果經檢查後，證實她患上第4期淋巴癌，全身都是淋巴結，同時出現肺膜積水情形，治療效果不好，遺憾地在1、2年後不治。

但末期患者也並非沒有治療選擇，王醫生曾一名患上4期淋巴癌、70多歲的婆婆提供治療。婆婆本身以為自己年紀大、身體不好，來求醫時病情已發展得頗為嚴重。而婆婆原本堅持飲中藥調理，在經歷一番勸說後最終願意接受治療，復元過程良好，在完成治療3年後已痊癒，可繼續自理生活及照顧家人。王醫生表示，年紀大的患者不是不可以進行治療：

淋巴癌在不同情況下都可以有不同治療方法，日新月異。想帶出正面訊息，病人可以有許多治療選擇，療效也不錯，希望病人可以積極些。

王醫生並指出，曾遇過最年長的患者，一名90多歲的婆婆也可接受化療。

要判斷是否患上淋巴癌，病人需接受多個檢查及測試才能確診，當中包括驗血、X光檢驗、電腦斷層掃瞄檢查體內是否有腫脹的淋巴結，而活組織檢查如MRI、淋巴顯影檢查是最真正及唯一的確診方法。病人在極早期發現患上淋巴癌，可進行放射治療（俗稱電療），而主要的治療方法，是化療加上免疫治療，以及幹細胞或骨髓移植。

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責任編輯：陳昊淋