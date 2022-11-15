【小腿抽筋】半夜腳抽筋警惕心血管病警號　醫生拆解9大原因+改善貼士

▲ 半夜腳抽筋警惕心血管病警號，醫生拆解9大原因及改善貼士。

很多人都試過半夜腳抽筋，突然痛醒，相當影響睡眠質素。有醫生指出，半夜抽筋可由9個原因所致，當中更可能與心血管疾病有關，建議6個方法改善抽筋問題。

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台灣義大醫院預防醫學科科主任洪暐傑於Facebook專頁分享案例，指一名伯伯平均一周會有兩次睡至半夜，因小腿抽筋痛醒，令睡眠質素大受影響。醫生分析原因，認為與伯伯的生活習慣有關。

由於工作需要，伯伯每日需站立10多個小時，平時又經常與朋友行山，加上每天喝水少，導致肌肉使用過度和水分不足，因而經常出現抽筋的情況。醫生讓他每天補充足夠水分後，半夜抽筋的次數由一周兩次減至一個月一次。

洪暐傑指出，半夜抽筋最常發生的部位是小腿，據統計，60歲以上人士大概每2個月便會發生一次，50歲人以上人士至少發生一次，孕婦約有40%機會發生，而兒童亦有7%曾經發生過。

誘發半夜抽筋9大原因：

1. 肌肉使用過度：運動過於激烈、久站、肌肉負擔過度（如搬抬重物）等。

2. 血液循環不好：本身患慢性病，血管不好、患心血管疾病、周邊動脈阻塞性疾病。

3. 脫水：容易導致肌肉無力及抽筋。

4.神經不正常放電：一些神經系統疾病容易導致抽筋。

5. 藥物影響：如利尿劑、類固醇、抑鬱症藥物等。

6. 懷孕：導致循環較差。

7. 電解質：鎂、鈣、鉀等電解質異常。

8. 喝酒

9. 壓力太大

經常半夜抽筋應如何解決？洪暐傑列出以下6招：

規律運動：當久未有運動，突然激烈運動，容易導致抽筋。

補充充足水分：在沒有特殊疾病的情況下，成人需攝取的水分應為「體重乘以30毫升」，例如一個60公斤的人，每天需飲用1800毫升水。

不要讓肌肉使用過度：肌肉使用過度容易引發半夜抽筋，「適度」很重要。

營養均衡：攝取重要營養素，例如維他命D、維他命B12、鉀、鈣、鎂等。

控制好慢性病：避免血管品質變差。

尋求醫生協助：如症狀明顯影響到生活，可向醫生尋求相關協助或藥物治療。

原文刊登於Facebook專頁「洪暐傑醫師的愛講空間」。

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責任編輯：羅嘉欣