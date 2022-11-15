  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不離不棄】未婚夫患末期癌症雙腳無法彎曲　女子堅持舉行婚禮陪伴抗癌

育兒經 17:24 2022/11/15

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

女子堅持下嫁癌病丈夫，有情有義。

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛！夫妻感情都這麼兒戲，何況未婚夫妻？馬來西亞一名女子得知未婚夫患癌的時候，竟然不離不棄，還下嫁對方，陪他走過人生最難捱的時刻，有情有義令人動容。

最新影片推介:

綜合馬來西亞傳媒報道，這名女子在社交網分享婚禮的視頻，兩人面上帶有幸福的笑容，但想不到背後是一個令人心酸的故事。其丈夫患上第四期平滑肌肉瘤癌症，女子指出丈夫的癌細胞已經擴散至脊椎，自今年9月起已經沒辦法行走，現在連雙腳都沒法彎曲，沒有辦法坐輪椅。

而為了婚禮順利舉行，女子還做足準備功夫，現場有一部救護車準備，並以救護車擔架協助載送行動不便的丈夫入場。從視頻所見，一對新人都笑容滿面，而賓客都送上祝福，現場十分熱鬧！

對此，不少網民對新娘有情有義都非常動容，祝福這對新人幸福美滿。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【癌症殺手】營養師推介12種最強抗癌食物　每日1份堅果降大腸癌風險
13:34 2022/10/24
【癌症殺手】營養師推介12種最強抗癌食物　每日1份堅果降大腸癌風險
【抗癌鬥士】鼻咽癌致喪失味覺嗅覺仍豁達面對　無味大廚爸爸逆市開餐廳︰沒怪上天選中我
13:11 2022/10/24
【抗癌鬥士】鼻咽癌致喪失味覺嗅覺仍豁達面對　無味大廚爸爸逆市開餐廳︰沒怪上天選中我
【抗癌鬥士】惡性肝癌擴散暴瘦50磅變皮包骨　74歲換肝跑手自強練跑國際賽奪金
17:41 2022/10/27
【抗癌鬥士】惡性肝癌擴散暴瘦50磅變皮包骨　74歲換肝跑手自強練跑國際賽奪金

你可能感興趣

【癌症殺手】營養師推介12種最強抗癌食物　每日1份堅果降大腸癌風險
13:34 2022/10/24
【癌症殺手】營養師推介12種最強抗癌食物　每日1份堅果降大腸癌風險
【抗癌鬥士】鼻咽癌致喪失味覺嗅覺仍豁達面對　無味大廚爸爸逆市開餐廳︰沒怪上天選中我
13:11 2022/10/24
【抗癌鬥士】鼻咽癌致喪失味覺嗅覺仍豁達面對　無味大廚爸爸逆市開餐廳︰沒怪上天選中我
【抗癌鬥士】惡性肝癌擴散暴瘦50磅變皮包骨　74歲換肝跑手自強練跑國際賽奪金
17:41 2022/10/27
【抗癌鬥士】惡性肝癌擴散暴瘦50磅變皮包骨　74歲換肝跑手自強練跑國際賽奪金
夫妻之道 正能量 網絡熱話 社交平台 結婚 手術 馬來西亞 癌症

最高瀏覽

【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴
12:44 2022/11/14
【兩性關係】 丈夫遇車禍變植物人　太太照顧8年後分居20年求離婚敗訴
【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍
11:35 2022/11/14
【按摩不當】 27歲男肩頸按摩突腦梗塞亡　解剖證按摩致頸部錯位惹禍
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
16:15 2022/11/14
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】