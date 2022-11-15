【不離不棄】未婚夫患末期癌症雙腳無法彎曲　女子堅持舉行婚禮陪伴抗癌

▲ 女子堅持下嫁癌病丈夫，有情有義。

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛！夫妻感情都這麼兒戲，何況未婚夫妻？馬來西亞一名女子得知未婚夫患癌的時候，竟然不離不棄，還下嫁對方，陪他走過人生最難捱的時刻，有情有義令人動容。

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綜合馬來西亞傳媒報道，這名女子在社交網分享婚禮的視頻，兩人面上帶有幸福的笑容，但想不到背後是一個令人心酸的故事。其丈夫患上第四期平滑肌肉瘤癌症，女子指出丈夫的癌細胞已經擴散至脊椎，自今年9月起已經沒辦法行走，現在連雙腳都沒法彎曲，沒有辦法坐輪椅。

而為了婚禮順利舉行，女子還做足準備功夫，現場有一部救護車準備，並以救護車擔架協助載送行動不便的丈夫入場。從視頻所見，一對新人都笑容滿面，而賓客都送上祝福，現場十分熱鬧！

對此，不少網民對新娘有情有義都非常動容，祝福這對新人幸福美滿。

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責任編輯︰王明芳