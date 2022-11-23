【繩角】駱振偉演拳手做一世運動量總和　讚MIRROR成員體力充沛悟性高

ViuTV劇集《繩角》已踏入第二周的劇情，由駱振偉（Thor）所飾演的拳館大師兄袁天就被網民稱讚有型、身型十分弗，這樣也證明Thor在拍攝前的努力沒有白費吧？

Thor早前接受TOPick專訪時，談到爲《繩角》的準備以及自己的演藝路時，也正正不時把「努力」二字掛在嘴邊！

【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台 駱振偉驚被MIRROR粉絲打

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【繩角】Lokman+AK為演拳手增磅 Alton扮日本拳王Tiger參考張國榮【有片】

Thor：「做了這一世運動量的總和」

Thor在拍此劇前對西洋拳沒認識，便要多看影片以作惡補，至於動作上的準則就要依靠《繩角》 動作指導羅浩銘等，Thor稱：「整個訓練過程大約有兩個半至三個月，當時剛好遇上疫情最嚴重的時期，過程中很依靠銘師傳的指導，很針對性地看看動作可以如何做得比較好、做出來的效果更加逼真。」

他笑言也不是真正學會打拳，令觀眾信服演員是拳手也需從身體方面入手，「我的角色也是要做最強的拳擊手，如果我的身型不夠弗，那份氣勢就會差很遠。」

回想拍攝前的半年時間，付出過千滴汗水的他笑言自己做了這一世運動量的總和，他現時也不禁稱讚那時的身型屬於自己最癲峰的時期，身型、臉部也很乾。

汗水、淚水也好，抑或是聽過的打氣聲，也就伴隨著Thor成就自己的完美鋼條身型呢！他說：「過程是辛苦但滿足，了解到訓練的過程是不簡單。」

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團隊上下齊心

以拳擊爲主題的劇集，拳來拳往少不了有受傷的機會，這些都會演員需要有的準備。Thor感恩團隊上下也相當齊心，同樣以拍出好的畫面爲目標，同時不忘稱讚任拳賽觀眾的MIRROR粉絲：「MIRROR的粉絲如看到偶像被打中，他們也會拍掌鼓勵而多於怪責，正正就是需要這個精神。MIRROR的粉絲也很懂事的！」

袁天就與MIRROR成員王智德（Alton）演的日本拳王井澤魂有對打戲份，Thor一時笑言接拍時就已經擔心被蛋白粉責罵，一時又實話實說的地大讚Alton的身型是不得了呢！

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讚MIRROR成員體力充沛

MIRROR當中4為成員江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）也有份參與《繩角》，首次與他們在劇集上合作的Thor送上讚美：「看到MIRROR成員們的勤力、悟性，大家也是勤力，但他們的體力更加充沛，真的不放過任何機會、任何一秒，就算是正在休息也會討論如何令某一些動作更加吸引。」

他坦言自己也曾經與他們一同討論，但始終有時也真的受不了，需要休息一會兒以迎接剩餘的戲份。

他續說：「可能他們本身很了解自己的身體，打拳就是身體動作的配合，他們在這方面就很厲害，我在這方面是很弱，於是令到我這一位老人家在練習時感到一點壓力，不過大家也就是互相幫助的！」

▲ （劇照）

不覺公司有力捧文化

除了主持音樂節目《CHILL CLUB》外，近年在不少ViuTV劇集中也看到Thor的身影，更是ViuTV重點推介的八大藝人之一，自不然被視爲被力捧的藝人。

Thor先語帶感恩地說：「我在這數年間也很幸運，也很慶幸在這裡得到了不同的機會，最為人熟悉的就有音樂節目《CHILL CLUB》，拍劇的機會又在近年愈來愈多，很感恩得到不同導演的信任。 這一間公司是有不同的機會出現，而我就幸運地有不同的機會去展現自己！」

至於對於被稱為被力捧的藝人，他就有點不知如何是好，「我覺得公司沒有出現力捧的文化，我也不屬被力捧吧？」伴隨著的也都是Thor的哈哈哈笑聲，這樣或許也就讓觀眾自行理解吧？

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Thor與《CHILL CLUB》

《CHILL CLUB》屬於Thor的代表作，這個說法應該也沒有錯吧？觀眾在近3年多已對他的一句「 最後6個字 我哋下集再見」習以爲常，又或者會不留情面地表示感到煩厭。

Thor也趁機解說這句說話的來源，「撰稿員在第一集的稿內寫了『最後6個字 我哋下集再見』，我看到時也覺得『咁行』，那不如就試一試，我就話：『不如講到佢唔行』，那最後就變成節目的特色。我也是玩，當初真的沒有想這麼多。」他透露：「客戶有時也會請我以這樣收尾﹐十分有趣！」

Thor同時向《CHILL CLUB》團隊示愛：「我很愛他們，他們就會很替我著，想讓我去拍劇並盡量遷就，不過當然都是以嘉賓的檔期為先。」

▲ Thor自2019起擔任《CHILL CLUB》主持。（IG圖片）

在演藝圈中繼續努力

DJ、機艙服務員、歌手、演員、主持，這些都是Thor曾經或現時的工作，入行多年的他也同意自己的演藝路是崎嶇，但相當感謝自己遇上的種種，「正正因為這份崎嶇才令我更加想把握每一個機會，如果我在年輕時一帆風順的話就不會有這樣的心態。這樣的發展對我的成長也是很好的，就順著而行，我一直接到上天的指引就是 『你繼續去啦，係辛苦但會學到好多嘢』。」

他深信自己可以繼續在這一行得到努力的機會是很幸運，唯一可以做的就是「繼續努力」！

▲ Thor：「好多人唔知我做過香港電台TEENPOWER。」（IG圖片）

喜獲太太陪伴 成鍛鍊動力

Thor在最新作品《繩角》的努力獲觀眾認可，對他弗爆身型「心心眼」的當然也少不了其太太Katrine，「她是一個很健康的人、長期也會做運動。我一路在鍛鍊時，她也會陪伴我在天台上努力，我在用健身器材，她就會做瑜伽。有時一個人在鍛鍊也真的會磨蝕意志！ 」

Thor回想自己當時拍完劇集後就放肆，實行「報復式食薯片」，由一星期吃兩包演變成每一天也在吃，但看到自己身型變脹就感到開始控制！幸好，Thor與Katrine閒時也會一起跑步，也不至於十分「走樣」。

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深明老公的「責任」

Thor與丹麥藉太太Katrine轉眼間已結婚3年，他認為二人屬不同國藉反而會令彼此更花時間作了解，反而洗碗是二人最不協調的部份。

洗碗通常都被不少人視爲不受歡迎的家務，Thor也相當欣然接受這項任務，不過也投訴對方「懶公平」：「我覺得想老公去做也可以，那就直接說出來。我們會在大掃除時抽籤，但我每一次也抽中洗廁所，她就負責整理露台。我也覺得男士應該做比較辛苦的，不過這樣也是情趣來的！」

Thor深明夫婦之間相處之道，並樂意「硬食」太太的安排，也是寵妻、負責任的表現吧！

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記者：陳淑霖

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