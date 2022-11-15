何種氣功可保烏髮？　「大師」李家超親證兩種最有效

▲ 特首李家超氣功達到「師傅級」。（曾耀輝攝）

特首李家超練習氣功多年，他昨日透露，因為練習氣功，自己頭髮常年烏黑濃密，從不染髮，是做了特首後，才有白頭髮。不少人聞言，都想知道李家超練的是何種氣功，能有此療效？

其實，早在今年初，李家超接受經濟日報獨家專訪時，他已經透露自己的練功歷程。

原來，李家超在40歲時，腰部意外受傷，遍尋名醫，醫治多年均無好轉，機緣巧合下，獲介紹參加一個由內地氣功師傅教導的「少年禪功」班，練習兩個月，便感到強烈「氣感」，笑言站樁時的汗水，多到要「拖地」。

氣功種類廣泛，流派繁多，李家超透露，自己修煉過多種氣功，除了少林禪功、還有一指禪、培元功等等，但對他最有效的，是自發功和道家氣功。

我記得有一次練氣功的時候，就真真正正感覺到穴位打通了，打通了之後，感覺很不同，即是那些「氣」，是很現實的，不是想像的，之後便不斷繼續練。

李家超練功20多年，雖然現在工作忙碌，未能日日練，但因為已經「打通」，所以即使不練都有「氣」都會「自己走」。

不過，他提醒，練功要有成，必需要有紀律、勤力、投入時間練習。

李家超自言是師傅級，不過，據悉，他多年來只收過兩名徒弟，一名是因槍傷導致神經線受損的警員，另一人則是其舊同學。

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