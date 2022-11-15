【醫學奇蹟】19歲少女遇車禍慘成植物人 　雙親悉心照顧近10年奇蹟甦醒

▲ 19歲少女遇車禍慘成植物人， 雙親悉心照顧近10年終奇蹟甦醒。

要數世界上最無私的愛，相信絕對是父母對子女的愛！內地一名19歲少女10年前出車禍後，由於頭部重創不幸變成植物人，惟慶幸多年來雙親的悉心照料，她竟能奇蹟般甦醒並能開口講話。期間對於女兒每日種種的細微變化，原來母親更用了足足20本的日記記錄：「2016年，女兒左手第一次動了」；「2017年，女兒左眼珠會轉動了」；「2021年，女兒開口說話了」；「2022年，女兒能背乘法口訣表了……」多年的努力除了令女兒情況大有進步，亦感動了不少網民。

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據內地媒體報道，陜西西安的胡燕均與丈夫華波自當時19歲女兒在2013年7月發生車禍後，便一直全心照料已成為植物人的女兒，儘管期間不少親友都力勸放棄。胡燕均回憶那時情況，指自己當時雖然十分難過，但作為母親，她認為只要孩子還活著，自己便沒有理由放棄。

我當時只想著，我無論如何一定會救好她。

由於無法負擔醫院沉重的醫療費，他們只好選擇帶女兒回家治療。胡燕均表示這些年早上只要女兒一吃完飯，丈夫就會用筋膜槍幫女兒按摩，再帶她做復健。夫妻倆目前雖年紀漸長，但為幫女兒買藥和貼補家用，胡燕均仍然會邊照顧女兒，邊外出打工，希望日後可再帶女兒往醫院治療，讓她恢復更快。

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幸不負有心人，在2020年12月胡燕均亦終於聽到女兒的聲音，時隔7年多，這對她無疑是一種極大的鼓勵；這位好媽媽亦透露為了更好照顧女兒，多年來一直將照料細節仔細紀錄：「2016年，女兒左手第一次動了」；「2017年，女兒左眼珠會轉動了」；「2021年，女兒開口說話了」；「2022年，女兒能背乘法口訣表了……」日記的結尾，她總會寫上一句「丫頭加油，媽媽愛你 」

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責任編輯：羅嘉欣