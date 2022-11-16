【日本旅遊】日元貶值入手名牌手袋好時機　Lady Dior+Loewe Puzzle手袋平逾$5000

▲ 入手名牌手袋的好時機！

日元近期貶值，日元兌換港元一度跌至5.1算，創下歷史性新低。不少港人趁住這個黃金期返「鄉下」，實行來個大血拼，誓要滿載而歸。除了日本藥妝一向為旅客購物目標，現在更是入手名牌手袋的好時機。以日元兌港元5.3算匯率來計算，幾乎是香港專門店價格的85折！

TOPick為大家集結了數個品牌來個比較，當中Loewe經典小牛皮小號Puzzle手袋足足便宜了近$6000港幣，不入手真的對不起自己！

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1. Prada

近年流行腋下包，說到腋下包始祖，不得不說Prada。再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋，多年來依舊長青，更是品牌標誌性的款式。香港專門店的售價為$10,100，而日本則只需¥148,500（約$7,924），便宜了$2,176！

▲ Prada再生尼龍Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋 ¥148,500（約$7,924）

2. Loewe

Loewe Puzzle手袋向來是品牌的經典，至今仍然是大熱款式，深受香港女士們歡迎，為名牌手袋入門之一。經典小牛皮小號Puzzle手袋在香港門市以$25,650售賣，而日本入手價格為¥368,500（約$19,665），差價高達$5985。

▲ Loewe經典小牛皮小號Puzzle手袋，香港門市以$25,650售賣。

3. Dior

Lady Dior是經典中的經典，尤其迷你手袋款式。法國前第一夫人於1995年曾送了一個Lady Dior手袋給戴安娜王妃，從此就讓戴安娜成了Lady Dior迷。

手袋採用Cannage藤格紋圖案縫線，以此為例，香港專門店售價為$41,500，而日本則售¥675,000（含稅約$35,996），足足便宜了$5504。如果退稅後更不用$35,000，這個價格絕對令一眾Dior迷瘋狂！

▲ 迷你Lady Dior香港專門店售價為$41,500。

4. Chanel

日本人向來擅於保養名牌手袋，在日本買名牌絕不容錯過中古包。尤其Chanel的復古手袋，成為不少女士名牌入門手袋。

其中定價比起一般中古店低的EcoRing，官網售賣Chanel漆皮皮革手袋只需$4,240，不用$4300便能入手！該店在日本擁有過百間的收購專門店，2010年在香港尖沙咀開設分店。

▲ EcoRing官網只售$4,240。

EcoRing以可持續發展為經營理念，確保收購回來的產品100%被銷售或利用。

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責任編緝：馮雪怡