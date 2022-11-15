【將藍隧道】城巴新巴開辦2條新路線　12月12日起日出康城可直達尖沙咀及旺角

▲ 城巴新巴開辦2條新路線，12月12日起日出康城可直達尖沙咀及旺角。（城巴新巴提供）

城巴新巴今日（15日）宣布，配合將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車，開辦2條新路線將可為日出康城居民提供快捷直達尖沙咀及旺角的全新服務，路線將於12月12日開辦。

城巴新巴指，2條全新「康城快線」790及795號線，新路線將可為日出康城居民提供快捷直達尖沙咀及旺角的全新服務，初期會於繁忙時段提供服務，正計劃未來按客量將路線提升為全日服務。

城巴新巴商務總監吳義君表示，對將藍隧道及跨灣連接路即將通車感到十分興奮，相信可顯著縮短來往將軍澳及九龍市區的行車時間。

他又認為將藍隧道等重要新交通基建通車，以及政府將於明年接管西區海底隧道，將為政府帶來絕佳的機會，策略性地重新平衡各主要道路的車流量，以緩解路面擠塞， 減少私家車流量，並鼓勵市民使用公共交通網絡。

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責任編輯：李榮忠