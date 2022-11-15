【改善便秘】多喝水吃蔬果仍便秘　醫生推薦5大類通便恩物

▲ 多飲水吃蔬果仍便秘，醫生推薦5大類通便聖品。

許多人為改善便秘甚至痔瘡問題，都會大量喝水吃蔬果，但問題仍無得到改善。台灣大腸直腸肛門外科醫師黃郁純指出，只因欠缺一元素所致。

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黃醫師在Facebook專頁發文，表示很多罹患痔瘡或長期便秘的患者，即使吃很多纖維質、喝大量水，情況仍沒有改善，原因是可能缺乏了關鍵性的「膠質」，即「水溶性纖維」。

醫師解釋，膳食纖維可細分為水溶性與非水溶性二種。非水溶性纖維是無法溶於水的，能幾乎保持原狀地通過消化道。所以，如果進食纖維太多，缺少了潤滑劑，就會導致大便過硬難以蠕動，便秘情況依舊。

想為腸道潤滑順利排便，除了水分、油脂外，水溶性纖維也占了重要一環。因此，進食膠質含量豐富的食物，更需要配合大量水分，才能將「水溶性」纖維發揮至最好的作用。

五大類膠質聖品

黃醫師推薦5大類膠質聖品，包括海鮮、蔬果等種類，其中的蘋果和香蕉更是懶人首選：

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責任編輯：羅嘉欣