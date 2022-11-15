【播錯國歌】欖總指有對話紀錄證明有提交國歌　若再發生類此情况港隊將即時退賽

▲ 欖總指有對話紀錄證明有提交國歌，若再發生類此情况港隊將即時退賽。（資料圖片）

亞洲七人欖球系列賽第二站在舉行南韓仁川，於香港對南韓的決賽中，主辦機構在播放國歌環節，播出涉及港獨的歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌播放。南韓媒體《韓國時報》引述主辦單位一名公關人員稱，事前要求各參賽隊伍提交國歌錄音，但沒有收到香港隊提交的國歌，工作人員在網上搜索「香港國歌」。

香港欖球總會今日（15日）再發聲明重申，欖總在10月23日已與亞洲欖總確認，若港隊晉級決賽，屆時將播《義勇軍進行曲》，並有相關對話紀錄。欖總又稱從未獲亞洲欖總或系列賽主辦方通知，指將會播放從網上尋獲的歌曲。

欖總強調，接受今次事件屬無心之失，但事件傷害了球隊及香港市民，欖總對此表示極度不滿，並要求亞洲欖球總會作出適當保證，確定錯誤將不再重演。而若日後面對類此情况，港隊將即時退出賽事。

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責任編輯：李榮忠